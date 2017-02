POMERIGGIO 5/ Il caso Rosboch e i maltrattamenti negli asili: di che cosa si occuperà Barbara D’Urso oggi, 17 febbraio? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 17 febbraio 2017) - Barbara D’Urso è pronta a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 anche oggi, venerdì 17 febbraio 2017, con l’ultima puntata della settimana in compagnia di Pomeriggio 5. In attesa di scoprire di che cosa si occuperà oggi, diamo uno sguardo a quali temi ha toccati durante l’appuntamento di ieri, giovedì 16 febbraio. Per quanto riguarda i servizi dedicati all'attualità e alla cronaca, è andato in onda un servizio riguardante la vicenda di Crotone, che purtroppo riguarda dei maltrattamenti subiti dai bambini di un asilo da parte di una maestra. I genitori si sono insospettiti a causa del comportamento dei piccoli, capitava spesso che i bambini piangessero nel cuore della notte al solo pensiero di doversi recare nella struttura. Tutti i genitori riferiscono un cambio repentino comportamentali dei bambini, che da sereni e gioiosi erano diventati taciturni ed insofferenti. Successivamente, è stato ripreso il caso Rosboch: a parlare sono stati i genitori della povera Gloria. Un'altra testimonianza che concerne la cronaca nostrana, riguarda un gioielliere romano e la sua esperienza con i banditi. Purtroppo l'uomo, che durante il servizio è seduto con una gamba ingessata, è stato picchiato dal alcuni criminali. L'uomo non ha potuto fare i nomi degli interessati: in seguito alla disavventura, ha riportato diverse fratture (dovendo subire un intervento alla gamba), nonché delle lesioni al naso e allo zigomo. Non è stata la prima volta che l'uomo ha subito queste aggressioni; nonostante la volontà del gioielliere di consegnare i gioielli pur di non essere aggredito, gli uomini hanno agito per pura cattiveria. Complimentandosi con il lavoro svolto dai Carabinieri, l'uomo lancia un appello per creare maggiore sicurezza nei confronti dei commercianti e risolvere la situazione per quanto possibile. L’appuntamento con Pomeriggio 5 si è chiuso con una parentesi dedicata al gossip: di che cosa si occuperà più tardi Barbara D’Urso?

