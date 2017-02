QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI: ELENA CESTE, LORIS STIVAL E GLORIA ROSBOCH (PUNTATA 17 FEBBRAIO 2017) - La cronaca giudiziaria della settimana sarà protagonista della prima serata di Rete 4 oggi, venerdì 17 febbraio 2017, nella nuova puntata di Quarto Grado. In questo appuntamento della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Elena Tambini in onda dalle 21.15 torneranno ad accendersi i riflettori sui due processi giunti a sentenza, quelli per i delitti di Lorys Stival e di Elena Ceste. Seguiremo poi gli ultimi sviluppi di un dibattimento appena iniziato, quello per l’omicidio di Gloria Rosboch. Lapuntata partirà dalla Corte d’Assise di Torino, dove Michele Buoninconti è stato condannato a 30 anni anche in Appello per l’assassinio della moglie Elena. Il dibattito in studio si sposterà poi su quanto sta avvenendo a Ragusa, con le motivazioni della sentenza che ha condannato Veronica Panarello a 30 anni di reclusione per il delitto del figlio Loris. Il giudice dell’udienza preliminare parla di “dolo d’impeto” e di “condotta deplorevole, reiteratamente menzognera, calunniosa e manipolatrice” riferendosi alla madre del bimbo assassinato. Il programma di Siria Magri ci porterà poi al Tribunale di Ivrea, dove il gup ha accolto la richiesta di perizia psichiatrica chiesta per Gabriele Defilippi, il 23enne reo confesso dell'omicidio della sua ex insegnante Gloria Rosboch. Tra gli imputati a vario titolo nel processo ci sono anche Roberto Obert e Caterina Abbattista, rispettivamente amante e madre del giovane. Indagata invece solo per truffa l’amica Efisia Rossignoli, che telefonò alla Rosboch fingendosi una direttrice di banca.

