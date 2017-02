ROMINA POWER / Giudice nel nuovo talent show di Raiuno dopo il tour con Al Bano (Standing Ovation, puntata 17 febbraio)

ROMINA POWER, LA GIUDICE DEL PROGRAMMA DI ANTONELLA CLERICI: IN SUPPORTO DI AL BANO (STANDING OVATION, PUNTATA 17 FEBBRAIO) – Questa sera su Rai 1 va in onda il primo appuntamento con la trasmissione Standing Ovation condotta da Antonella Clerici. Un nuovo format televisivo incentrato sul mondo della musica che vedrà tra le proprie protagoniste la nota cantante ed attrice Romina Power. La Power reduce da un eccezionale tour mondiale al fianco dell’ex compagno Al Bano che peraltro andrà avanti anche nei prossimi mesi, e dalla partecipazione a Music Quiz di Amadeus, ha voluto spezzare una lancia in favore dello stesso Al Bano. Infatti, la Power nel corso della trasmissione Storie Vere parlando dell’eliminazione di Al Bano al Festival di Sanremo ha letteralmente attaccato senza mezzi termini la kermesse: “È come se avessero usato i Big per fare audience e poi quando non sono serviti più hanno mandato avanti i giovani. Le giurie non erano equilibrate e non erano specializzate come invece dovevano essere”. La Power ha quindi aggiunto parlando delle critiche avanzate da Gigi d’Alessio “Ha ragione, bravo Gigi! Se sono esperti di musica possono giudicare la musica, altrimenti che se ne stiano a casa loro!”.

ROMINA POWER, LA GIUDICE DEL PROGRAMMA DI ANTONELLA CLERICI: LA CARRIERA (STANDING OVATION, PUNTATA 17 FEBBRAIO) – Romina Francesca Power è nata a Los Angeles nell’ottobre del 1951. Figlia dei divi americani Tyrone Power e Linda Christian, ha vissuto per i primi anni tra Stati Uniti e Messico ed in particolare con la nonna materna. Nel 1960 assieme alla mamma si trasferisce in Italia dove darà vita ad una importate carriera come attrice e cantante. Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1965 nella pellicola Menage all’italiana. Tra le pellicole più significative ricordiamo Nel sole, L’oro del mondo, Il suo nome è donna Rosa, Pensando a te e Mezzanotte d’amore. Ha preso parte a diversi programmi televisivi di successo come Doppia coppia, Fantastico 2, Per tutta la vita?, Tutti i sogni del mondo, Così lontani così vicini senza dimenticare la partecipazione nella miniserie Il ritorno di Sandokan. Romina Power ha avuto una importante carriera anche come cantante soprattutto in coppia con Al Bano assieme al quale ha sfornato assoluti successi musicali come Felicità, Ci sarà, Nostalgia canaglia, Cara terra mia, Sempre sempre, Sharazan e tantissimi altri ancora.

© Riproduzione Riservata.