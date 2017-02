SCREAM QUEENS 2 / Anticipazioni puntata 17 febbraio 2017: Chanel ferita gravemente, Denise si salverà?

SCREAM QUEENS 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, venerdì 17 febbraio 2017, Fox trasmetterà un nuovo episodio di Scream Queens 2, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Halloween Blues". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Chanel (Emma Roberts) accusa subito Chanel 5 (Abigail Breslin) di aver pianificato l'omicidio di Tyler (Colton Haynes), poco prima che la Munsch (Jamie Lee Curtis) decida di disfarsi del corpo gettandolo nella palude. Intanto, Randal (Kevin Bigley) scopre di essere guarito, ma finisce nelle mani del Mostro Verde che lo uccide. La Munsch e le Chanel decidono di interpellare di nuovo Hester (Lea Michele), ma la ragazza aumenta le sue richieste, annunciando che il Mostro Verde sarà ancora più sanguinario del Diavolo Rosso. La Munsch sta per cedere, ma proprio in quel momento riceve un sms di Chad (Glen Powell) che l'avvisa di sapere chi è il serial killer: Brock (John Stamos). Il medico ovviamente punta sull'assenza di prove, ma Chad impone a Chanel di scegliere fra lui ed il rivale, arrivando ad un nulla di fatto. La Munsch non intende licenziare Brock, ma impone di trovare un atro donatore per sostituire la mano incriminata. Il CURE si occupa poi di un nuovo caso: una donna soffre di orgasmi multipli, una sindrome che Cassidy (Taylor Lautner) decide di curare con degli antidepressivi. Il medico nota anche che Chanel 3 (Billie Lourd) è turbata e scopre che non è in grado di raggiungere un orgasmo. Cassidy decide in seguito di ricambiare la fiducia e le rivela il proprio segreto: è morto durante il secondo anno di Liceo. Hester fornisce invece un indizio a Chanel, che porta il gruppo ad un ex infermiere che lavorava nel vecchio ospedale e che rivela che nel 1986 tutti i pazienti ed il personale sono stati sterminati. Poco prima dell'omicidio, ha ricevuto inoltre delle telefonate dal serial killer. Chanel crede che il responsabile sia il figlio della donna incinta, a cui hanno ucciso il marito nell'85, e la Munsch si concentra su Chad, fermando l'operazione che sta facendo a Brock appena in tempo. I due rivelano poi di avere come unica mira Chanel e Brock annuncia di voler sposare la ragazza, suggerendo a Chad di andarsene. Nel frattempo, la signora Braugmanter manifesta dei sentimenti contrastanti e Chanel 3 intuisce che la causa sia l'abuso di antidepressivi. Grazie al suo aiuto, Cassidy scopre inoltre che Sheila ha semplicemente un nervo lesionato, dovuto ad una posizione yoga effettuata in modo errato. Dopo aver chiesto a Chanel di sposarlo, Chad rivela a Brock di non avere intenzione di essere monogamo, mentre la fidanzata nomina Chanel 3 e Zayday (Keke Palmer) sue damigelle ed assegna a Chanel 5 il ruolo di paggetto. Poco prima che possa lasciare il CURE, Shelly viene uccisa dal Mostro Verde che la decapita semplicemene lanciando il falcetto, con cui ferisce anche Chamberlain (James Earl). Zayday rimane sorpresa del fatto che la creatura l'abbia risparmiata ed Hester rivela che il Mostro Verde ha già stabilito quale sarà la sua prossima vittima. Il giorno delle nozze, Chad non si presenta: è stato ucciso.

SCREAM QUEENS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 4 "HALLOWEEN BLUES" - In seguito alla morte di Chad, Denise e la Munsch decidono di chiedere il parere di Hester, che suggerisce di svolgere una festa per Halloween al CURE in modo da attirare il Mostro Verde. Hester chiede anche di partecipare al party, ma ovviamente riceve un rifiuto. Quando Denise viene attaccata, la Munsch decide di lasciare che la detenuta rimanga fuori per un periodo di 24 ore in cambio dell'identità del Mostro Verde. Tuttavia, Hester si traveste con un costume da Ivanka Trump e fugge. Non appena il gruppo ha la possibilità di tendere un agguato alla creatura, una dozzina di nuovi pazienti arrivano all'ospedale perchè sono stati avvelenati. Zayday intuisce che il problema è avvenuto per distrazione, mentre Denise scopre che Chanel 5 è stata ferita, accoltellata in precedenza dal Mostro Verde, ma la creatura appare proprio in quel momento.

