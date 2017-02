SLEEPY HOLLOW 4 / Anticipazioni puntata 17 febbraio 2017: Ichabod sotto attacco, salvato dalla nuova Testimone?

SLEEPY HOLLOW 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Questa sera, venerdì 17 febbraio 2017, la Fox trasmetterà nella sua seconda serata un nuovo episodio di Sleepy Hollow 4, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Caccia al Presidente". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: tre antiche streghe veengono convocate da Dreyfuss (Jeremy Davies), che rivela loro il tradimento di una delle due. Jenny (Lyndie Greenwood) invece manifesta di nuovo la propria volontà di sostenere le indagini di Ichabod (Tom Mison), come atto dovuto nei confronti della sorella. Intanto, Jake (Jerry MacKinnon) è ancora elettrizzato per la scoperta fatta il giorno prima, quando viene interrotto dall'arrivo di Crane. Lo storico sta conducendo un ricerca su una visione avuta grazie alla campana tibetana. Alex (Rachel Melvin) invece non gradisce la presenza di Ichabod, soprattutto perché non crede negli eventi sovrannaturali. Poco dopo, Diana (Janina Gavankar) chiede l'intervento di Crane per via di una donna ritrovata morta nei boschi ed a cui è stata tagliata la lingua. La foto fatta al corpo mostra inoltre una donna più vecchia e Ichabod intuisce che si tratta di una stregoneria, collegata a Salem. Ha inoltre riconosciuto la vittima, per via di un episodio precedente quando si trovava sotto il comando di Washington. Un uomo venne ritrovato con la lingua tagliata, ma riuscì a dare preziose informazioni contro uno stregone. La cattura fu possibile grazie a tre donne, le sorelle Diar, di cui la maggiore è Moll (Sara Sanderson), la vittima, e parte di una Congrega di streghe che individua le menzogne delle persone. Nel frattempo, Marg (Courtney Lakin) e Clara (Caroline Arapoglou) uccidono due ragazzi che hanno fatto loro delle avances ed hanno mentito. Mentre si trovano in auto, Ichabod ha modo di chiedere a Diana qualche informazione in più sulla patologia della figlia Molly (Oona Yaffe) e scopre per un puro caso che si tratta della bambina vista nella sua visione. Crane crede che Molly possa avere delle informazioni sul Testimone, ma Jenny ha già scoperto che è la bambina stessa che ha quel potere. Evita però di parlarne con Diana in quel momento, preferendo dedicarsi alla caccia alle streghe. Più tardi, Jenny assiste ad un episodio di bullismo ai danni di Molly ed interviene, ma al suo arrivo, la madre travisa la sua presenza sul posto. Non appena la bambina vede Crane, riprende correntemente a parlare, come se non fosse mai cambiato nulla. Dopo aver risolto il caso, Ichabod stabilisce con Jenny che non informeranno subito Diana della verità riguardo alla figlia. La bambina rivela invece alla madre che per molto tempo non ha parlato perché si sentiva triste, come se fosse morta una sua cara amica.

SLEEPY HOLLOW 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "CACCIA AL PRESIDENTE" - Mentre sta aiutando Ichabod a cercare un appartamento, Jenny spinge lo storico a rivelare il segreto di Molly a Diana. Quella sera, un poliziotto a cavallo mette in scena un attentato al Presidente ed in seguito si rivela essere il Cavaliere senza testa sotto mentite spoglie. Mentre stanno indagando sulla scena del crimine, la squadra scopre alcuni glifi magici protetivi lasciati da Benjamin Banneker. Mentre Crane fa un goffo tentativo per spiegare come possa conoscerlo, Diana scopre che si tratta di un viaggiatore del tempo. Jenny scopre in seguito che Dreyfuss si è impossessato di una collezione preziosa di Banneker e che quest'ultimo ha sfruttato un'intera via come trappola per gli esseri sovrannaturali. Dopo aver parlato con Jenny, in cui cita quattro alberi bianhi che vedeva da bambino, Diana trova alcuni disegni simili agli schizzi di Molly. La squadra attira poi il Cavaliere senza testa in una zona isolata, dove lo sigillano sfruttando i glifi. Diana rifiuta tuttavia di lasciare che Ichabod addestri la figlia a diventare un Testimone, mentre Dreyfuss raggiunge il Cavaliere e lo libera in cambio del suo supporto. Ore dopo, Ichabod viene attaccato da un'entità sconosciuta.

