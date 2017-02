STANDING OVATION / Anticipazioni Antonella Clerici: il nuovo talent della conduttrice, tra musica e famiglia (oggi, 17 febbraio 2017)

STANDING OVATION, ANTONELLA CLERICI: ANTICIPAZIONI E DIRETTA, IL NUOVO TALENT DI RAI 1 (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Antonella Clerici torna in prima time e lo fa con un talent show, Standing Ovation, che unisce la musica alla famiglia. La conduttrice, che debutta oggi venerdì 17 febbraio 2017, sarà infatti alle prese con concorrenti molto particolari: pensando a talent dedicati al mondo musicali, non possono non venire in mente X Factor o The Voice, ma a Standing Ovation non ci sarà nessun giovane desideroso si sfondare nel mondo dello spettacolo. La gara sarà riservata ad un papà o una mamma con il figlio, a zii e nonni che verranno accompagnati dai rispettivi nipoti: gente di famiglia, insomma, e che parteciperà in coppia cercando di stupire la giuria. Si partirà con venti sfidanti (e dieci coppie), e si procederà - di settimana in settimana - con due eliminazioni per volta: a Standing Ovation, insieme ad Antonella Clerici, si avrà anche la possibilità di conoscere più da vicino tutti i concorrenti, il legame che li unisce e i motivi che li hanno spinti a prendere parte a questa esperienza. Pronti? L’appuntamento è sul piccolo schermo di Rai 1 a partire dalle 21.15.

STANDING OVATION, ANTONELLA CLERICI: LA GIURIA - Standing Ovation avrà, naturalmente, una giuria d’eccezione: tre le personalità che accompagneranno Antonella Clerici in questa avventura che occuperà la prima serata di Rai 1, pronte a giudicare tutti e 20 i concorrenti che andranno in scena sul palco del programma. Si parte con Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, amatissimo cantautore di Sassuolo e torno sulle scene musicali proprio l’anno scorso con il suo ultimo album in studio dal titolo “Unici”. Nek ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2015 riuscendo ad aggiudicarsi il premio di Miglior esibizione cover con “Se telefonando” di Mina e piazzandosi secondo con “Fatti avanti amore” nella classifica finale, dopo Il Volo. Il 16 settembre del 2016, invece, è uscito appunto “Unici”, anticipato da diversi singoli. L’altra super componente della giuria di Standing Ovation è Loredana Bertè, che ha lasciato la corte di Maria De Filippi per approdare sul piccolo schermo di Rai 1: non mancherà, infine, la grandissima Romina Power che al fianco di Al Bano ha fatto sognare milioni di italiani. Chi sarà il giudice più ‘cattivo’?

STANDING OVATION, ANTONELLA CLERICI: ANCHE IL PUBBLICO PARTECIPA (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - “Con Romina ci siamo incontrate poche volte, ma l’ho sempre ammirata perché oltre all’aspetto dolce ha una personalità tosta” ha confessato Antonella Clerici in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, alla vigilia della partenza del suo Standing Ovation, atteso per il prime time di oggi 17 febbraio. “Nek è un ragazzo bello, rock e con un grande senso della famiglia. E poi c’è Loredana Bertè” ha aggiunto ancora la presentatrice parlando della sua giuria “Con lei ho un ottimo rapporto: è una donna generosa, imprevedibile, stimolante ed è l’idolo della mia bambina. Insomma, l’idea è quella di avere come giudici una ‘mamma’, un ‘papà’ e una ‘sorella maggiore’ per i nostri ragazzi”. Antonella Clerici, nella stessa intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche spiegato che anche il pubblico potrà intervenire nel giudizio e mentre lo farà, i tre giudici non potranno ascoltare per non venire condizionati a loro volta.

© Riproduzione Riservata.