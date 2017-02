STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amore pensaci tu, Godzilla e Quarto Grado (venerdì, 17 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 17 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 17 febbraio 2017, l'azienda Mediaset ha inserito nel suo palinsesto tutti i consueti appuntamenti settimanali con fiction e serie tv, seguita da spettacoli e film. Proprio su questo canale potrebbe concentrarsi il maggior numero di telespettatori che saranno interessati a vedere la nuova commedia che vede nel cast bravi attori del calibro di Filippo Nigro, Emilio Solfrizzi, Carmine Recano, Valentina Carnelutti, Giulia Bevilacqua, Martina stella, Fabio Troiano, Margherita Vicario e tanti altri. Ma scopriamo subito nel dettaglio la programmazione della serata.

Nella prima serata di Canale 5 andranno in onda i primi due episodi della nuova fiction Amore pensaci tu, dai titoli Bambini stanno bene e Equilibrismi. Per la seconda serata invece il tema è ancora la comicità con la messa in onda del film Mari del Sud, in cui il personaggio protagonista è Alberto, interpretato da Diego Abatantuono. Il venerdì sera di Italia Uno è dedicato all'azione, verrà trasmesso il film Godzilla, di Gareth Edwards. Nella fascia oraria della seconda serata invece prenderà visione la pellicola di genere fantastico, dal titolo Triassic attack - Il ritorno dei dinosauri. Sul Rete Quattro andrà in onda un'altra puntata di Quarto Grado. Il programma, condotto da Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini, si occupa di attualità con un particolare approfondimento ai fatti di cronaca e a casi di delitti irrisolti. A seguire ci sarà un altro viaggio del programma Donnavventura per mettere il risalto luoghi di lusso ed incantevoli paesaggi. La5 trasmetterà Innamorati Cronici, un film per la regia di Griffin Dune e un cast composto da attori come Meg Ryan, Matthew Broderick, Tcheky Karyo e Kelly Preston. La trama racconta la storia di un uomo e una donna che si alleano per riuscire a riconquistare i loro rispettivi ex. Sul canale di Mediaset Extra andrà in onda lo spettacolo-varietà di Giorgio Panariello, intitolato Panariello Non Esiste. Durante la puntata interverranno tanti ospiti oltre alla presenza fissa della cantante Nina Zilli ed un'altra componente femminile che varia da puntata a puntata. La prima serata di Iris appartiene al ciclo Friday in Action, verrà infatti tramesso il film di azione Hollywood homicide. La trama del film vedrà le indagini di due detective che cercano discoprire il mandante dell'omicidio di un gruppo rap. Sull'emittente televisiva di Italia 2 sarà riproposto nuovamente la pellicola comica Selvaggi, in cui i personaggi (Ezio Greggio, Leo Gullotta, Monica Scattini e Antonello Fassari) restano prigionieri di un'isola deserta dopo un atterraggio di emergenza del loro aereo da turismo. Su Top Crime andranno in scena due episodi della serie poliziesca Blindspot intitolati Chi è Jane Doe e Taylor Shaw. Su Boing ci sarà il telefilm per ragazzi The next step.