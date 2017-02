STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Standing ovation, I mercenari e Pazze di me (venerdì, 17 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 17 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, venerdì 17 febbraio 2017, il palinsesto delle reti Rai si presenta ricco e vario nelle scelte per i telespettatori,infatti, su Rai Uno debutta un nuovo spettacolo condotto da Antonella Clerici. Rai Due, Rai Tre e Rai Movie propongono la visione di un film di genere diverso, non manca l'appuntamento con la cultura su Rai 5 e la fiction trasmessa in replica su Rai Premium. Rai 4 opta per la serie televisiva poliziesca "Criminal Minds". I programmi di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre proseguono in seconda serata con il settimanale del TG1, un telefilm poliziesco e il programma di intrattenimento "Speciale Gazebo". Ma dopo questa breve sintesi, passiamo al dettaglio della programmazione Rai.

Si parte da Rai Uno con il nuovo show ricco di musica e spettacolo dedicato alle famiglie. "Standing Ovation", presentato da Antonella Clerici, è un talent show per ragazzi che si esibiranno insieme ai genitori e saranno valutati da una giuria composta da Loredana Bertè, Romina Power e Nek. Un campione di pubblico sarà chiamato a votare la performance preferita e a decidere il vincitore con una standing ovation. Ogni coppia canterà la canzone che più di ogni altra ha segnato i particolari momenti della sua vita. Rai Due punta sul genere azione e manderà in onda il film di Sylvester Stallone intitolato "I mercenari-The expendables". Gli attori protagonisti sono lo stesso Stallone, il britannico Jason Michael Statham e il cinese Jet Li, entrambi grandi maestri di arti marziali. Il film è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2010 e dura 103 minuti. Il film in onda su Rai Tre è intitolato "Pazze di me", la regia è di Fausto Brizzi e gli attori principali sono Paola Minaccioni e Francesco Mandelli. Di genere commedia, il protagonista della storia è Andrea, un giovane che vive in una famiglia composta da sette donne, ovvero sorelle, madre, nonna con relativa badante, a cui si unisce anche una bella cagnolina. Il film è stato prodotto in talia nel 2013 e dura poco più di un'ora e mezza. Agli amanti del genere poliziesco Rai 4 dedica tre episodi della serie "Criminal minds" tratti dalla quinta stagione. Nei panni dell'agente speciale Aaron "Hotch" Hotchner, come sempre, è l'attore statuitense Thomas Gibson. Ogni telefilm dura 45 minuti. Gli appassionati dell'arte della pittura potranno seguire su Rai 5 "La vera natura di Caravaggio", il programma condotto dal professore di storia dell'arte Tomaso Montanari. Sono trascorsi quattro secoli ma ancora molti aspetti del grande pittore italiano sono da scoprire ed analizzare. Un film di genere commedia è previsto anche sulla rete Rai Movie, il titolo della pellicola è "Supercondriaco-Ridere fa bene alla salute", per la regia di Dany Boon, con Alice Pol, Kad Mérad, Judith El Zein e lo stesso Dany Boon. E' la storia di un quarantenne solo e ipocondriaco che confida sull'aiuto del suo medico, l'unico amico che ha. Il film è stato prodotto nel 2014 in Francia. Rai Premium ripropone, in replica, la serie televisiva "Che Dio ci aiuti", quarta stagione. Nel primo episodio, che si intitola "Bersagli mobili", Suor Angela è molto vicina ad Emma, ancora convalescente, tra Valentina e Gabriele nascono nuove incomprensioni. Nell'episodio successivo, "Una goccia nel mare" la tredicenne Ginevra chiede aiuto a Suor Angela, la ragazzina teme che sua madre abbia ricominciato a drogarsi, intanto Nico prepara Monica al suo appuntamento mentre per Gabriele c'è da affrontare un'altra dura prova. Nella quarta stagione Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi sono affiancate anche da Cristiano Caccamo, Gianmarco Saurino e Diana Del Bufalo.