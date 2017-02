STEFANO DE MARTINO/ Spuntano i tradimenti durante il matrimonio con Belen Rodriguez: ecco perché si sono lasciati (oggi, 17 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, SPUNTANO I TRADIMENTI DURANTE IL MATRIMONIO CON BELEN RODRIGUEZ: ECCO PERCHÈ SI SONO LASCIATI - Per gente come Stefano De Martino è difficile non dare la propria vita privata in pasto alla stampa ma il ballerino ha sempre fatto del suo meglio per mantenere la privacy. La notizia della fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez è però deflagrata come una bomba e un anno dopo il naufragio della loro lovestory si continua a indagare sulle ragioni che hanno portato alla fine di quella che sembrava una bellissima storia d’amore. Finora si era creduto che fosse stato il ballerino di Amici di Maria De Filippi a tagliare i ponti con la showgirl ma ora Chi ci racconta una storia ben diversa. Stando a quanto riportato sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, la colpa di quanto accaduto sarebbe da attribuire a Stefano: il ballerino avrebbe infatti tradito la Rodriguez durante il matrimonio. Quando glielo ha confessato, Belen ha cambiato il suo atteggiamento e ha smesso di cercare di tenere in piedi il loro matrimonio che proprio in quel periodo era in crisi. La rivelazione ha quindi portato alla separazione e qualche mese dopo Belen ha trovato l’uomo con cui rifarsi una vita: il pilota di Moto GP Andrea Iannone.

STEFANO DE MARTINO, SPUNTANO I TRADIMENTI DURANTE IL MATRIMONIO CON BELEN RODRIGUEZ: LA CRISI SOTTO L’OCCHIO VIGILE DELLE TELECAMERE - Tutti gli appassionati di gossip e i fans della coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez ricordano benissimo come la crisi del loro rapporto si fosse svolta sotto l’occhio vigile delle telecamere. Qualche mese prima dell’annuncio della separazione i due avevano dato materiale da usare ai giornali scandalistici vivendo separati per una settimana. Il ballerino di Amici di Maria De Filippi si era trasferito in albergo e questo cambio di domicilio non era certo sfuggito agli inviati di Striscia la Notizia, che avevano raggiunto Belen Rodriguez per intervistarla circa quanto stava accadendo tra lei e il marito. Se quanto scritto sulle pagine di Chi fosse confermato, tale momento coinciderebbe con quello antecedente alla confessione del tradimento da parte di Stefano De Martino. Non sappiamo con chi il ballerino abbia commesso il tradimento ma di certo non è stata la sua prima volta: proprio con Belen Rodriguez Stefano tradì la fidanzata di qualche anno fa, Emma Marrone.

