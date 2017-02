STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone, quali servizi presenteranno oggi, 17 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 17 febbraio 2017) - Ficarra e Picone saranno al timone di una nuova puntata di Striscia la notizia stasera, venerdì 17 febbraio 2017: il Tg satirico torna in fascia di access prime time, e lo fa con nuovi servizi che verranno svelati a partire dalle 20.40. In attesa di scoprire su che cosa si sono contratti agli inviati della trasmissione, diamo uno sguardo in breve a quello che è successo ieri. Il primo inviato della puntata è il sosia di Bruno Vespa, Giampaolo Fabrizio. Alcuni dei politici fermati sono Matteo Richetti, Carla Ruocco e Maurizio Gasparri: con loro si ironizza su ciò che riguarda la loro classe. Si continua con Luca Abete, che si trova in alcuni paesi del napoletano, come Caivano, Afragola ed Orta di Atella, dove mostra ancora una volta come delle auto distrutte sono depositate in luoghi poco consoni. I due conduttori mostrano poi gli errori di alcuni giornalisti delle varie reti, come il Tg5 e Rai news24: una volta in studio poi viene annunciato Moreno Morello, l'inviato riprende il servizio del Verificatour che parla del Coem. Picone presenta poi Max Laudadio, che si trova a Milano dove parla dello spaccio che è molto frequente nel bosco di Rogoredo: viene così intervistato uno degli spacciatori che lavorava al suo interno. Il ragazzo dichiara di essersi tirato fuori perché la sua vita stava andando in frantumi, e non vede speranza di risanamento per quella zona. Dalle sue parole, si evince che tra i clienti ci sono molti minorenni: proprio per la presenza di quest'ultimi l'ex spacciatore ha deciso di parlare. Ficarra annuncia la rubrica di Militello con i suoi cartelli. L'inviato Pinuccio si trova invece ad Oria, in provincia di Brindisi: la struttura socio sanitaria ha dei problemi con la linea L'ultimo servizio della puntata è la rubrica Spetteguless, dove vengono mostrati video come la liason amorosa tra Stefano Bettarini e Dayane Mello a L'Isola dei Famosi, ma anche il programma di Massimo Giletti L'Arena. La puntata termina qui con la classica sigla finale delle veline e del Gabibbo.

© Riproduzione Riservata.