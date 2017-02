SUOPERCONDRIACO, RIDERE FA BENE ALLA SALUTE/ Su Rai Movie il film con Kad Merad e Vanessa Guide (oggi, 17 febbraio 2017)

SUPERCONDRIACO - RIDERE FA BENE ALLA SALUTE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola realizzata tra Francia e Belgio nel 2014 di genere commedia uscita nel 2014. La regia è di Dany Boon, che ha anche recitato nel ruolo del protagonista. Tra gli altri attori ci sono Kad Merad, Vanessa Guide e Alice Pol. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SUPERCONDRIACO - RIDERE FA BENE ALLA SALUTE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 17 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il quarantenne Romain Faubert (Dany Boon) soffre di una grave forma di ipocondria. L'unico amico che ha è il suo medico curante, che lo assiste da circa diciotto anni. Il dottore si chiama Dimitri Zvenka (Kad Merad), il professionista è continuamente assillato dalle continue paure di Romain e la situazione ormai lo esaspera non poco. Dimitri sa di essere il suo miglior amico per cui decide di intervenire a gamba tesa per aiutarlo. Inizialmente cerca di farlo appassionare a qualche sport, inoltre lo invita a distrarsi, a conoscere qualche ragazza e magari di innamorarsi. In più, il medico chiede a Romain di andare con lui in un centro di accoglienza che ospita profughi originari del Tcherkistan, un paese europeo assolutamente immaginario, in mano ad un governo autoritario responsabile di atroci sofferenze per la popolazione. Lo scopo di Dimitri è quello di far capire all'amico quali sono le reali sofferenze, con la speranza che Romain possa finalmente riconsiderare le sue ansie. Le cose però non vanno come avrebbe voluto il medico. Appena arrivati al centro di accoglienza, Anna, la sorella di Dimitri che gestisce la struttura, scambia Romain per Anton Miroslav, un autorevole membro della resistenza molto somigliante all'ospite appena arrivato. Convinta che si tratta proprio del partigiano, Anna si adopera per farlo fuggire, tutto all'insaputa di Dimitri. La donna, pur avendo già un marito, si innamora di Anton, ovvero Romain che dopo un primo momento di imbarazzo, ricambia le sue attenzioni e cede alle sue lusinghe. In seguito all'infedeltà coniugale di Anna, il suo matrimonio va a rotoli e Romain, identificato come il responsabile del tradimento della donna, viene arrestato per poi essere espatriato nel lontano Tcherkistan. Anche in questa occasione il dottor Dimitri Zvenka interviene per liberare l'amico e dopo una serie di disguidi e difficoltà, anche grazie alla collaborazione della sorella Anna, riesce a tirar fuori Romain dalle prigioni e lo salva da morte certa. Dimitri, che ormai si è affezionato all'amico, dovrà ammettere che è meglio averlo come paziente ipocondriaco ma in vita piuttosto che rinsavito ma morto.

