Sonia Lorenzini ha scelto Emanuele Mauti / Uomini e donne, la dedica di Francesco Zecchini (Anticipazioni Trono Classico)

SONIA LORENZINI HA SCELTO EMANUELE MAUTI, UOMINI E DONNE, LA DEDICA DI FRANCESCO ZECCHINI – E’ durata poco più di un mese l’avventura di Sonia Lorenzini sul trono di Uomini e Donne. Dopo aver ammesso di aver avuto contatti con Federico Piccinato nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, Sonia Lorenzini ha sorpreso tutti scegliendo il pallanuotista Emanuele Mauti. La paura di perdere il corteggiatore, scocciato dalle bugie raccontate da Sonia, hanno spinto la tronista a seguire il cuore scegliendo senza pensarci su due volte di lasciare il programma di Maria De Filippi con Emanuele. E’ stata una scelta insolita ma molto emozionante quella di Sonia ed Emanuele che, da oggi, cominceranno la loro vita insieme. Mentre Sonia Lorenzini annunciava l’addio alla trasmissione sperando così di recuperare il rapporto con Emanuele, quest’ultimo è arrivato alle sue spalle facendo scattare la scelta immediata. E’ stato un momento indimenticabile per chi ha assistito alla registrazione e che ha riempito di gioia il cuore di Francesco Zecchini, l’ex corteggiatore di Claudio Sona con cui Sonia Lorenzini ha instaurato un bellissimo rapporto d’amicizia durante la loro esperienza comune come corteggiatori. Proprio Francesco, subito dopo la scelta di Sonia, attraverso Instagram, ha voluto lanciare un messaggio ad Emanuele. “Non sarà solo tua F+S+M”, ha scritto l’ex corteggiatore che ha comunque mostrato la sua felicità per la scelta di Sonia. Cliccate qui per vedere il post.

