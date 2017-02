UN PASSO DAL CIELO 4 / Anticipazioni sesta puntata 23 febbraio 2017: occhi puntata su Eva ed Emma

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA 23 FEBBRAIO 2017 Il finale della quinta puntata di Un passo dal cielo 4 ha lasciato molti fan in apprensione: Emma è infatti svenuta davanti agli occhi di Francesco. La ragazza gli aveva detto il giorno prima di temere per la sua vita, dato che sarebbe dovuta andare a ritirare degli esami medici e aveva paura di scoprire qualcosa di brutto sulla sua salute. Le anticipazioni sulla prossima puntata della fiction di Rai 1 dicono che la ragazza si troverà in coma e Neri le starà accanto, nella speranza che possa riprendersi. Saranno però i medici a dire quanto è grave la sua situazione. Di certo sarebbe un duro colpo se la Giorgi non dovesse farcela. Tuttavia non sono mai mancati i colpi di scena in questa come in altre serie, dunque il lieto fine, per quanto probabile, non è mai scontato. In ogni caso i fan della fiction di Lux Vide sono anche in attesa di capire cosa succederà tra Eva e Vincenzo. I due continuano ad avere un rapporto contrassegnato da alti e bassi e la Fernandez dovrebbe anche partire per Los Angeles, così da raggiungere Fedez, ora che ha scoperto di non essere incinta. Solo che proprio la sua “non gravidanza” è stata motivo di un altro scontro con Nappi, che sembra pronto a diventare padre, mentre lei pare essere troppo concentrata sulla sua carriera per fare la mamma. Tuttavia resta da capire se dopo l’ultima discussione Eva deciderà di partire davvero o se invece aspetterà per non dare un dispiacere a Vincenzo. Dunque occorrerà aspettare giovedì prossimo per capire che piega prenderanno le vicende di San Candido, compresa quella che vede protagonista Tommaso, alle prese con troppi segreti che sta cercando di tenere nascosti.

