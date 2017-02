UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Matteo e Roberto scendono a patti? (Oggi, puntata 17 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: MATTEO E ROBERTO STRINGONO UN PATTO? - Si conclude oggi la programmazione settimanale di Un posto al sole con una puntata che concederà ampio spazio ai nuovi intrighi di Roberto. Quest'ultimo sarà preoccupato per il possibile legame esistente tra Marina e Matteo e penserà ad una strategia per allontanare per sempre il suo rivale da Napoli. Per questo gli farà un'interessante proposta che il personaggio interpretato da Luca Ward non potrà rifiutare. Lo vedremo uscire definitivamente uscire di scena? Chi dunque si era chiesto quale sarebbe stato il nuovo ostacolo alle nozze Ferri - Giordano troverà una risposta alle sue domande: Roberto avrebbe potuto semplicemente fidarsi dell'amore di Marina, ma così rischierà di causare di nuovo la sua rabbia. Cosa accadrà, infatti, quando la verità su queste manipolazioni verrà svelata? Franco e Angela continueranno a litigare, dimostrando quanto la loro crisi sia lontana dall'essere risolta. L'insofferenza della Poggi, convinta che il compagno non faccia nulla per sistemare le cose, potrebbe subire un'ennesima battuta d'arresto a causa di un incontro che difficilmente resterà privo di conseguenze: alla palestra, Angela vedrà per la prima volta Luca, il poliziotto amico di Giovanna che si è recentemente iscritto per esercitarsi nel pugilato. Sarà presto amore tra loro? I problemi di Alice con il cyberbullismo non saranno facilmente risolvibili e la ragazza, seppur aiutata dai genitori e da Arianna, cercherà di trovare ogni genere di scuse per non andare a scuola. Andrea e Elena commetteranno a loro volta un grave errore a causa delle opinioni contrastanti sulla migliore strategia da seguire.

© Riproduzione Riservata.