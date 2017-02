UNA VITA/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Mauro sente puzza di bruciato, Cayetana è davvero cambiata?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MAURO NON CREDE AL CAMBIAMENTO DI CAYETANA - Mentre le vicende di Mauro e Teresa stanno entrando nel vivo nelle puntate italiane di Una vita, molte cose cambieranno nelle vicende iberiche dove la coppia sarà costretta ad affrontare una serie infinita di ostacoli a causa delle intromissioni di Cayetana. Quest'ultima, che proverà una vera fissazione nei confronti dell'amica, userà ogni metodo in suo potere per separare la coppia che, in effetti, si troverà all'ennesimo bivio a causa del fidanzamento della maestra con Fernando. Ma tutto potrebbe cambiare quando improvvisamente Cayetana, che tutti fino a qualche giorno prima consideravano pazza, ammetterà di avere ritrovato il lume della ragione chiedendo scusa per il suo terribile comportamento. Sarà soprattutto Mauro il destinatario delle sue preghiere: a lui dirà di essere cambiata e che dunque d'ora in avanti lui potrà stare tranquillo. San Emeterio però non le crederà, convinto che si tratti sempre dell'annuncio della prossima mossa della dark lady. Avrà ragione a non fidarsi di lei?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 17 FEBBRAIO: TUTTO E' CHIARO NELLA MENTE DI TERESA! - Si conclude oggi la programmazione settimanale di Una vita che di sabato non va in onda, a differenza di ciò che accade per Beautiful e Il Segreto. L'episodio odierno sarà caratterizzato dai ricordi sempre più chiari in Teresa che, dopo avere ascoltato la ninna nanna di Fabiana, capirà che era la tata che si occupava di lei quando era una bambina. Convinta che la domestica sia a conoscenza del suo passato, Teresa si recherà da Mauro per chiedergli aiuto ma a sorpresa il poliziotto rifiuterà di essere nuovamente al suo fianco. Il fatto risulterà incomprensibile in Teresa, che si sfogherà con Suor Brigida raccontandole di avere ritrovato quasi tutti i ricordi del suo passato. Purtroppo Mauro dovrà fare i conti con la triste realtà di un amore non corrisposto con Humilidad, che cercherà di velocizzare le pratiche del loro matrimonio. San Emeterio proverà a prendere tempo, ma fino a quando potrà resistere alle pressioni della fidanzata?

