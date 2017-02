UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota ricominciano insieme: l’annuncio in tv (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA ANNUNCIANO IL RITORNO DI FIAMMA IN TV – Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno fatto tutto in tv. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono prima conosciuti, poi innamorati, poi sposati con le telecamere di Uomini e Donne che ha dedicato loro una puntata speciale. In seguito hanno annunciato la separazione per un colpo di testa di Aldo e, infine, sono tornati ufficialmente insieme. Dopo aver fornito indizi sui social che avevano alimentato le speranze dei fans di rivederli finalmente insieme, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono stati ospiti dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Belli e sempre più innamorati, i due hanno annunciato di essere tornati insieme e di essere riusciti a superare una crisi profonda che li ha uniti ancora di più. Maria De Filippi accoglie con gioia la notizia augurando alla coppia ogni bene. Aldo ammette di aver capito i suoi errori, di aver toccato il fondo e di volere un futuro con sua moglie e suo figlio. Un applauso, dunque, ad Alessia Cammarota che, nonostante sia giovanissima, ha avuto il coraggio e la forza di lasciare andare l’uomo ce ha sempre amato, di rispettare le sue scelte e di essergli amica permettendogli di mantenere un rapporto con il figlio Niccolò. Una scelta da donna matura quella fatta da Alessia che, però, è riuscita a salvare il suo matrimonio. Oggi, infatti, Aldo e Alessia sono più felici di prima.

