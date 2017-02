UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Aldo e Alessia tornano insieme, l’annuncio ufficiale da Maria (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ALDO E ALESSIA RITROVANO LA SINTONIA, LA COPPIA SI RIUNISCE DALLA DE FILIPPI - Durante il corso della registrazione del trono classico di Uomini e Donne di ieri, giovedì 16 febbraio 2017, oltre agli ultimissimi retroscena, c'è stato spazio anche per Aldo Palmieri e Alessia Cammarota. La coppia infatti, proprio durante lo scorso settembre, era stata ospite sempre di Maria De Filippi per narrare una spiacevole novità. La coppia infatti, aveva raccontato alla conduttrice di avere messo la parola fine al loro matrimonio dopo un tradimento da parte dell'ex tronista. Alessia però, ha confessato di essere ancora innamorata del marito e padre di suo figlio, il piccolo Niccolò presente in studio con i genitori durante il corso della registrazione di ieri. Aldo durante la passata ospitata, aveva anche confessato di non essere più innamorato della moglie ma invece, qualcosa è cambiato. Dopo essersi lasciati inoltre, la coppia non si era mai realmente separata in quanto, Aldo e Alessia lavorano insieme in un pub che hanno aperto a Catania subito dopo la scelta. Aldo e Alessia ieri, hanno raccontato di avere ritrovato l'armonia ed avere voglia di ricominciare dal principio mettendo da parte tutti gli errori del passato. La notizia però, non è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto, proprio di recente la coppia aveva condiviso alcuni scatti social che non lasciavano spazio a dubbi di sorta. La conferma ufficiale però, è arrivata proprio ieri e così, i fan hanno avuto modo di gioire ulteriormente. La nuova puntata del trono classico, salvo cambiamenti degli ultimi giorni, dovrebbe essere trasmessa tra lunedì 20 e martedì 21 febbraio.

© Riproduzione Riservata.