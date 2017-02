UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani ancora innamorata, Tina Cipollari nella bufera (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GEMMA GALGANI ANCORA INNAMORATA DI GIORGIO MANETTI, TINA CIPOLLARI NELLA BUFERA – “Una storia importante come quella con Giorgio non può essere dimenticata”. Con queste parole, Gemma Galgani ha ammesso di essere ancora innamorata di Giorgio Manetti. E’ passato ormai un anno e mezzo da quando è finita la storia d’amore che ha appassionato il pubblico del trono over di Uomini e Donne ma Gemma Galgani sembra incapace di voltare pagina. Nonostante le conoscenze con altri cavalieri, infatti, la mente e il cuore della dama storica del trono over continuano ad andare alla sua storia con Giorgio. Le parole pronunciate da Gemma in puntata hanno provocato la dura reazione di Tina Cipollari che, ancora una volta, ha puntato il dito contro Gemma, rea di rimuginare su una storia che è stata sì importante ma che è finita da tempo. Il Manetti, infatti, non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi considerando ormai chiusa del tutto la sua relazione con Gemma. Il cavaliere, però, continua ad avere un atteggiamento ambiguo nei confronti di Gemma Galgani alternando momenti di tensione a momenti teneri nei suoi confronti. A finire nella bufera, però, è anche Tina Cipollari il cui comportamento sta superando le righe. La bionda opinionista infatti, oltre a criticare pesantemente Gemma, nelle ultime puntate, ha attaccato e insultato anche alcune signore del pubblico che hanno osato difendere Gemma. Il trono over, dunque, rischia di scoppiare. Maria De Filippi lascerà tutto com’è o ci saranno cambiamenti già nelle prossime registrazioni?

