UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Giulia Latini in lacrime dopo la registrazione, cosa è successo? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: GIULIA SI ELIMINA E PIANGE DOPO LA REGISTRAZIONE - Durante il corso della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne di ieri, giovedì 16 febbraio 2017, Luca Onestini si è confrontato con le sue corteggiatrici preferite: Soleil Sorge e Giulia Latini. L'ex Mister Italia ha avuto modo di baciare Soleil in esterna e di litigare in trasmissione con Giulia. La Latini infatti, è stata nuovamente accusata di essere falsa dal tronista che sembra essere letteralmente in guerra con la giovane e così, la ragazza in puntata si è anche eliminata. Luca però, non ha avuto nessuna reazione degna di rilievo ribadendo che non sarebbe assolutamente andato a cercarla oppure riprenderla. Anzi, dopo l'uscita di Giulia, Luca si è rincuorato tra le braccia di Soleil ballando un lento insieme a lei. Una segnalazione presente su Isa&Chia però, apre nuovi scenari. Sul blog si legge che dopo la sua auto eliminazione la ragazza è comunque rimasta nei dintorni degli studi anche alla fine della lunga registrazione che ha tracciato i contorni di tantissime novità, tra abbondoni e scelte improvvise. Giulia Latini è stata avvistata da una talpa del blog in macchina e letteralmente in lacrime. In funzione di questo ci chiediamo come mai la ragazza si sia trattenuta così tanto anche finita la registrazione: Luca Onestini ha parlato con lei? Oppure la ragazza ha atteso il tronista ma lui non si è fatto vedere? A questo punto si attende con ansia la nuova registrazione del programma per scoprire come procederà il trono di Luca Onestini, l’unico corteggiatore rimasto in studio dopo la presentazione ufficiale dei tronisti della seconda stagione in quanto, come ben sapete, Sonia Lorenzini ha fatto la sua scelta mentre Manuel ha abbandonato il trono per ritrovare la sua serenità.

