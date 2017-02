UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Luca Onestini deluso da Soleil e Giulia: scelta o nuove corteggiatrici? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI AL BIVIO PER COLPA DI SOLEIL SORGE’ E GIULIA LATINI – Il trono di Luca Onestini è ormai entrato nel vivo e regala continui colpi di scena. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, infatti, il tronista ha prima fatto un passo avanti e poi due indietro con Soleil Sorgè. L’esterna ha portato Soleil e Luca a scambiarsi il primo bacio ma, tornato a casa, il tronista ha avuto una spiacevole sorpresa. Sul profilo Instagram della Sorgè, infatti, è stata pubblicata una foto intima che ha allarmato il tronista che ha subito chiesto informazioni alla redazione. Soleil ha rivelato che il suo profilo è stato violato e che ha sporto regolare denuncia ma la spiegazione non soddisfa totalmente Luca che aggiunge di essere deluso da lei per la foto in compagnia del suo ex e per l’amicizia che la lega ad un’ex gieffina che la sta sponsorizzando sui social. Il riferimento è ad Asia Nuccetelli, amica di Soleil che, durante una diretta su Instagram, ha invitato i suoi fans a sostenere il percorso di Soleil a Uomini e Donne. Il tronista ammette di non essere a suo agio con la situazione e di non fidarsi di lei, troppo attenta al mondo dello spettacolo. Le cose non vanno meglio neanche con Giulia Latini. Luca ha dichiarato di non riconoscere più la ragazza dolce e semplice dei primi tempi. Accusa così la giovane corteggiatrice di essersi montata la testa per un po’ di popolarità. La puntata non regala troppe gioie a Luca Onestini che, di fronte alla reazione di Giulia che, stanca di ricevere critiche lascia lo studio, non batte ciglio. Soleil, invece, resta seduta al suo posto e approfitta dell’assenza della rivale per ballare con lui. Anche Luca Onestini, dunque, è giunto al bivio? Luca farà presto la sua scelta tra Soleil e Giulia o chiedere alla redazione la possibilità di pescare nuove corteggiatrici tra quelle del nuovo tronista Marco per le quali ha già speso parole di apprezzamento?

