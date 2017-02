UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Manuel Vallicella torna sui social? I messaggi di amici e fans (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA TORNA SUI SOCIAL? I MESSAGGI DI AMICI E FANS – Manuel Vallicella ha deciso di lasciare il trono classico di Uomini e Donne. Una scelta che era nell’aria da diverse settimane e che non ha sorpreso i fans dell’ex tronista veronese, sicuri che non fosse a suo agio sulla famosa poltrona rossa. Dopo l’annuncio di Manuel Vallicella, arrivato nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Manuel sta ricevendo i messaggi di affetto e sostegno da parte di amici e fans. Quella fata da Manuel, infatti, è una scelta coraggiosa e sincera. Tutti i fans più attenti di Uomini e Donne hanno applaudito la sincerità dell’ex corteggiatore di Ludovica Valli che, invece di restare in trasmissione prendendo tutti in giro ha preferito salutare tutti e tornare alla sua vita di sempre. Tanti i messaggi che Manuel sta ricevendo sulla sua pagina ufficiale. “Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere. Vero fino in fondo”, ha scritto un amico di Manuel. Tanto affetto anche da parte dei fans. “Manuel ti auguro il meglio che la vita possa darti.... sei un ragazzo speciale, umile, ma soprattutto sei quello che ero un' anno fa. ....ed è questo che ha fatto la differenza tra te e altri che per la notorietà venderebbero l'anima al diavolo”, “Quando una persona è umile questo è il risultato...chapeau!”, “Grande Manu, sei un esempio per tutti. Resta sempre come sei, non cambiare mai”, “Una persona unica, meravigliosa dentro. Sarai sempre speciale, sii orgoglioso di te stesso”, scrivono i fans. Cliccate qui per leggere tutto.

