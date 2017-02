UOMINI E DONNE / Anticipazioni, altri due tronisti in arrivo? I fans vogliono il trono gay (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: ARRIVANO DUE NUOVI TRONISTI? – Dopo la scelta di Sonia Lorenzini e l’addio di Manuel Vallicella, i due protagonisti del trono classico sono Luca Onestini, la cui posizione è in bilico per le scelte di Giulia Latini e Soleil Sorgè che non riescono a conquistare la sua fiducia e il nuovo tronista Marco Cartasegna. Quest’ultimo, però, dopo la diffusione del video di presentazione, non convince molto il pubblico, convinto di trovardi di fronte l’ennesimo flop. Sul web, infatti, continuano i rumors sull’arrivo di altri due tronisti. Oltre alla possibilità che sul trono arrivi una donna, ci sono buone probabilità che si torni ai quattro troni come è accaduto durante la prima parte della stagione. I fans di Uomini e Donne, in particolare, sperano che Maria De Filippi decida di riportare in tv il trono gay, messo momentaneamente in panchina dopo la scelta di Claudio Sona e Mario Serpa. Dopo il grande successo ottenuto, però, Maria De Filippi ha deciso di prendersi del tempo per trovare il tronista in grado di conquistare il cuore del pubblico come ha fatto Claudio Sona. Accanto a Marco e Luca, dunque, arriverà una tronista donna e un nuovo tronista gay? I fans ci sperano anche perché, al momento, il trono classico non riscuote molto successo tra il pubblico. Marco, infatti, non convince e Luca non suscita particolari emozioni. Cosa deciderà di fare Maria De Filippi? Lo scopriremo nella prossima registrazione.

© Riproduzione Riservata.