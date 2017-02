UOMINI E DONNE / Anticipazioni: nuova tronista in arrivo? Ecco tutti i nomi (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: NUOVA TRONISTA IN ARRIVO, ECCO CHI POTREBBE ESSERE – Dopo l’addio di Sonia Lorenzini che, a sorpresa, ha scelto Emanuele Mauti nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, alla corte di Maria De Filippi dovrebbe arrivare una nuova tronista. Il percorso di Sonia Lorenzini, promossa tronista dopo la sua esperienza come corteggiatrice di Claudio D’Angelo si è rivelata un flop e il pubblico spera che la redazione scelga con più attenzioni la nuova protagonista femminile del trono classico. Sono tanti i nomi che stanno circolando sul web e che potrebbero unirsi ai tronisti Luca Onestini e Marco Cartasegna ma, al momento, non ci sono ancora annunci ufficiali. Tra le preferite del pubblico restano Alessia Messina e Martina Luchena. La prima, ex fidanzata di Amedeo Andreozzi, è sempre stata molto amata dai fans di Uomini e Donne per la bellezza e i modi di fare diretti. Martina, invece, che recentemente ha scherzato pubblicando sui social una sua foto in cui è sul trono piace per la forza caratteriale che ha tirato fuori in alcune situazioni spiacevoli del trono di Riccardo Gismondi. Resta in lizza, però, anche Mercedesz Henger, figlia di Eva, reduce dalla storia con Sergio Arcuri, fratello di Manuela. Esclusa, invece, la presenza di Asia Nuccetelli, protagonista di uno scambio di opinioni con Raffaella Mennoia. Quest’ultima, infatti, ha rivelato di aver ricevuto la richiesta di Asia per diventare tronista ma la Nuccetelli ha smentito di aver contattato la redazione per poter diventare la nuova tronista. Ancora non si sa, dunque, chi affiancherà Luca e Marco. Maria De Filippi potrebbe anche decidere di puntare su una sconosciuta.

