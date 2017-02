UOMINI E DONNE / Anticipazioni trono classico: lunedì si riaprono le danze con Manuel, Luca e Sonia? (News oggi, 17 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO ANTICIPAZIONI E NEWS: LUNEDÌ SI RIPARTE COL BOTTO? (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Grandissime novità per il trono classico di Uomini e Donne. Il programma dedicato ai sentimenti in onda su Canale 5, tornerà lunedì proprio con il trono giovane (salvo cambiamenti di programmazione dell'ultima ora) e le ultime dinamiche di Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini. Durante la registrazione di ieri, giovedì 16 febbraio 2017, Sonia Lorenzini ha fatto la sua improvvisa scelta uscendo fuori dal programma con Emanuele Mauti, il suo corteggiatore preferito. Nel frattempo, Manuel Vallicella ha preso la sua scelta definitiva abbandonando il suo nuovo ruolo. Proprio prima dell'inizio del Festival di Sanremo infatti, ci eravamo lasciati con la possibilità che il ragazzo super tatuato potesse lasciare il trono per via di alcune fortissime crisi d'ansia nate dopo aver accettato il ruolo da tronista. Maria De Filippi però, ha invitato Manuel a pensarci un poco e così, durante il corso della puntata andata in onda lunedì, Vallicella ha salutato il pubblico lasciandolo con un grandissimo interrogativo: rimanere oppure no? Durante la settimana sanremese, le registrazioni del trono classico si sono "stoppate" per forza di cose e così, Manuel ha avuto modo di rifletterci ulteriormente. Di ritorno presso gli Studi Elios però, Manuel ha confermato la sua scelta con l'ingresso in studio del nuovo tronista, Marco Cartasegna. Successivamente, hanno fatto il loro ingresso in studio anche Aldo e Alessia, felicemente insieme dopo la fortissima crisi che aveva fatto scricchiolare il loro matrimonio. Luca Onestini invece, è rimasto saldamente incollato alla sua poltrona rossa ma, nonostante questo, anche per lui ci sono stati dei momenti di crisi con l’abbandono di Giulia Latini dopo la messa in onda del bacio con Soleil Sorge.

