UOMINI E DONNE / Gossip e News: Andrea Damante e Giulia De Lellis verso una importante rivelazione

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: GIULIA E ANDREA SI CONFESSANO A VERISSIMO - Recentemente Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati in pista alla corte di Maria De Filippi. La coppia amatissima dal pubblico, è stata la vincitrice della puntata speciale di San Valentino andata in onda lo scorso 14 febbraio 2017. Durante quella occasione infatti, proprio Giulia e Andrea si sono dovuti confrontare con altre 5 coppie nate durante il trono classico di Uomini e Donne. Giulia e Andrea continuano la loro convivenza in quel di Verona e la storia d'amore procede a gonfie vele. La coppia inoltre, dopo essere tornata in pista direttamente all'interno della trasmissione che li ha fatti conoscere ed innamorare, ha riacceso nuovamente l'entusiasmo dei fan e così, dopo la vittoria i due giovani sono stati sommersi di complimenti anche online. Tra le novità, proprio Giulia ed Andrea saranno i prossimi ospiti di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin ogni sabato pomeriggio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Secondo le ultimissime novità del web, Giulia De Lellis ed Andrea Damante saranno i protagonisti di una intervista inedita che lascerà spazio per una dichiarazione sulla loro vita di coppia: matrimonio in vista? Proprio il DJ, di recente è stato intervistato per 361magazine e, tra le altre cose, ha avuto modo di ribadire il suo punto di vista sul gossip: “A volte si inventano delle cose perché vendono, è bello scrivere cose assurde! Quindi queste cose mi danno un po’ fastidio, da Giulia che magari ogni due mesi è incinta o magari io che faccio cose assolutamente non vere, commenti assurdi… insomma ecco, inventarsi le cose!”. Caso vuole che, la notizia della presunta gravidanza della De Lellis, fosse stata data proprio dallo stesso magazine che l’ha intervistato mettendo in evidenza i suoi “fastidi”. Quando si dice: “Le cose strane della vita…”.

