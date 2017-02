UOMINI E DONNE / Gossip e news: Asia Nuccetelli chiarisce il suo punto di vista, mai chiesto di fare la tronista (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: ASIA NUCCETELLI SMENTISCE L’AUTO CANDIDATURA - Asia Nuccetelli contro tutti? La figlia di Antonella Mosetti risponde indirettamente a Raffaella Mennoia e smentisce l’auto candidatura al trono classico: cosa è successo? La storica autrice di Uomini e Donne aveva confidato online su Instagram che le pareva molto strano che l'ex gieffina parlasse male del programma dopo essersi proposta per il trono. La smentita però, arriva dalla giovanissima romana tramite il blog di Isa&Chia. Asia ha raccontato al blog il suo malumore confermando di non avere mai parlato in maniera negativa di Uomini e Donne. La figlia della Mosetti ribadisce anche di non avere mai parlato male della trasmissione di Maria nemmeno durante il corso della sua permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip dove inizialmente, concorreva come unico partecipante insieme alla madre. Successivamente la Nuccetelli ha affermato di stimare il lavoro della redazione di Uomini e Donne e, proprio per questo motivo di esserci rimasta molto male per le parole scritte dalla Mennoia. "Auto-candidarsi significa presentarsi in redazione e dire ‘Ciao, sono Asia, voglio fare la tronista!’ e io questo non l’ho fatto, altrimenti conoscerei Raffaella di persona, e invece non la conosco", ha continuato Asia durante il corso del suo sfogo online. Successivamente la Nuccetelli ha sparato a zero anche contro i siti di gossip che hanno riportato delle notizie errate sul suo conto: "Accetto qualsiasi tipo di articolo, anche quelli negativi, purché siano veritieri però! Chi ha scritto articoli errati, pagherà delle conseguenze: per scrivere bisogna avere un minimo di cognizione di causa!". Nel frattempo la giovane romana continua la sua nuova esperienza da “imprenditrice” confezionando le sue cover per cellulari: #PoraccitudineHasNoLimits e, viste le ultime novità, sembra che l’idea sia già un grande successo.

