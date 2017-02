Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Gemma triste, due di picche per Giorgio Manetti (oggi 17 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE OGGI, in onda la terza ed ultima parte del Trono Over: Marco rischia di innamorarsi e... chiude con Maria! ( oggi 17 febbraio 2017) - La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Si riparte ancora con Gemma Galgani e dalla questione serate: la dama si offende in quanto accusata di farle da Tina Cipollari che, tuttavia, incalza e svela che invece su un volantino ha chiaramente visto che la dama è stata protagonista di una serata. Arrivano anche le accuse di Alfonso e Graziella, che torvano le dichiarazioni di Gemma incoerenti, mentre la Galgani attacca Marco, lui rigetta l’accusa e Tinì la considera piena di rancore nei confronti di Giorgio. L'attenzione si concentra proprio su Marco Firpo che è uscito con la signora Maria, sono stati insieme da lui e il cavaliere dice di essersi trovato davvero molto bene, ci sono stati baci e abbracci ma lui dichiara di avere paura di innamorarsi, perchè le donne cambiano tutto nella vita di un uomo. Poi un punto a suo sfavore è la lontananza: lei è di Bisceglie e lui sente il desiderio di una fidanzata vicina …di lei avrebbe potuto innamorarsi!

UOMINI E DONNE OGGI, due di picche per Giorgio Manetti e tristezza per Gemma Galgani (oggi 17 febbraio 2017) - Tocca a Giorgio Manetti prendere posto al centro dello studio: il cavaliere è uscito a cena con Elisabetta e non sono mancati baci e abbracci. Alfonso, che sentiva la dama, è molto deluso mentre Giorgio le propone di partire insieme proprio domani, ma a sorpresa la dama rifiuta. Elisabetta trova Giorgio molto frettoloso e oggi è lei a voler chiudere con lui; Giorgio non batte ciglio, mentre la dama sceglie di ballare con Alfonso. Intanto Gemma è triste per le tante critiche, mentre prende parola Annamaria che dice di sentirsi con Emilio che si dice molto contento. La dama però si lamenta: vorrebbe vicino una persona affettuosa e invece nemmeno durante il loro ballo ha avuto una parola dolce così vuole interrompere la conoscenza. Tina Cipollari allora lancia un appello per Annamaria, mentre in studio si balla. Si conclude con la presentazione di Giuseppe, nato in Piemonte e vissuto per anni in Sicilia è in cerca di una compagna e si dice incuriosito proprio da Gemma Galgani.

