ALESSANDRA AMOROSO / A chi recapiterà la sua lettera? (C’è posta per te)

ALESSANDRA AMOROSO, DIVENTA “POSTINA” PER MARIA DE FILIPPI: LA SUA STORIA D’AMORE (C’È POSTA PER TE, PUNTATA 18 FEBBRAIO 2017) - Alessandra Amoroso è una dei tanti talenti lanciati da Maria De Filippi ad Amici e spesso e volentieri vediamo la cantante salentina ospite nei programmi condotti dalla conduttrice televisivi. Alessandra è già stata diverse volte a C’è posta per te e quest’oggi ritorna negli studi del people show nelle vesti di “postina”. A chi recapiterà la sua lettera? La cantante salentina potrebbe essere il “regalo” di qualcuno che vuole fare una sorpresa a una persona speciale. Una storia d’amore farebbe sicuramente emozionare la Amoroso, che in questo momento vive una bella lovestory con Stefano Settepani, manager teelvisivo e produttore esecutivo di Amici. Da mesi i due sono ormai una coppia felice e di recente lei ha mostrato sul proprio profilo Instagram la sorpresa ricevuta per San Valentino: lui ha organizzato per lei una cenetta romantica, con tanto di enorme mazzo di rose rosse.

ALESSANDRA AMOROSO, LA CARRIERA - Partita come semplice concorrente di un talent, Alessandra Amoroso ha trionfato ad Amici di Maria De Filippi e da lì si sono aperte per lei le porte del successo. Sui social vanta migliaia di followers ed è arrivata ad esibirsi all’Arena di Verona con artiste del calibro di Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. I suoi fans non hanno età o sesso ma sono pazzi di lei e la seguono con affetto da anni. La Amoro ha all’attivo album, dei quali il primo è stato messo sul mercato nel 2009, mentre l'ultimo è stato pubblicato proprio l’anno scorso. Al momento la cantante è in radio con l’ultimo singolo di J-Ax e Fedez, “Piccole cose”, a cui ha collaborato. Di recente la cantante è stata uno dei pochi “prodotti dei talent” che Beppe Vessicchio si è sentito di non criticare nel suo duro attacco a questo tipo di programmi e a come il mercato musicale italiano si stia uniformando all’unico stile musicale proposto da queste trasmissioni.

