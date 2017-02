ALESSIO MININNI/ Affronta la Commissione, Rudy Zerbi lo bacchetta (Amici 16, 18 febbraio 2017)

ALESSIO MININNI, IL CANTANTE AFFRONTA LA COMMISSIONE: RUDY ZERBY LO BACCHETTA (AMICI 16, 18 FEBBRAIO 2017) - La puntata dello scorso sabato è stata ricca di tensioni e momenti emozionanti per Alessio Mininni e Amici 16. grazie alle varie sfide, ma anche alle molteplici discussioni che ci sono state. La tensione principale si è verificata fra Riccardo e Giulia, durante un'osservazione tra i due avvenuta fuori onda. Tuttavia, anche Alessio Mininni ha dato sfogo alle sue intemperie. Il cantante ha infatti avuto modo di esibirsi e per questo la commissione lo ha subito sostituito con Elisa, in quanto lo ritenevano poco idoneo o preparato per l'occasione. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché il giovane si era allenato duramente nel corso della settimana. È bastata una parola da parte di Ruby Zerbi per scatenare l'ira di Alessio. Il concorrente ha sfoggiato tutto il proprio self-control durante l'esibizione di Elisa, ma al termine della stessa si è rivolto contro tutta la commissione di canto, dichiarando che se gli insegnanti pretendono rispetto, dovrebbero anche imparare a darne agli alunni, senza cercare di ostacolare ad ogni costo. Zerbi ha ribattuto comunque sia la sua decisione riguardava solamente quella puntata, di evitare di scaldare inutilmente gli animi poiché anche il pubblico, tra la discussione derivata da Riccardo e Giulia e quest'ultima, aveva cominciato a scaldarsi.



ALESSIO MININNI, IL CANTANTE AFFRONTA LA COMMISSIONE: RUDY ZERBY LO BACCHETTA (AMICI 16, 18 FEBBRAIO 2017) - Alessio Mininni è un cantante originario della provincia di Bari, che ha avuto modo di realizzare uno dei suoi tanti sogni: entrare a far parte di un talent show. Ci è riuscito con Amici 16, grazie al suo talento: il ragazzo oltre ad essere un bravo cantante, infatti, è anche un abile cantautore e musicista. Tuttavia, la strada per il serale è ancora lunga, ma Alessio ha la grinta e la volontà necessarie per realizzare i propri sogni e competere con gli altri talenti all'interno dello show. Si spera, tuttavia, che gli venga dato maggiore spazio per esibirsi e mostrare dunque le sue qualità, ma l'affetto del pubblico non gli manca di certo. Ci si aspetta, infatti, che durante la puntata di oggi gli venga data quella possibilità negata durante l'ultima puntata, in quanto anche i gestori del programma hanno criticato la scelta degli insegnanti di canto. In passato, Alessio ha dimostrato già di avere tutte le carte in regola per emergere, battendo un più accreditato, così come criticato, Strego.

