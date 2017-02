Alex Braga / Chi la spunterà tra lui e Lo Strego? (Amici 16, pomeridiano, 18 febbraio)

ALEX BRAGA, L’INSEGNANTE DEL TALENT DI CANALE 5: CHI LA SPUNTA TRA LUI E LO STREGO? (AMICI 16, POMERIDIANO, 18 FEBBRAIO) – Le scorse puntata di Amici 16 sono state segnate dal duro scontro tra Alex Braga e Lo Strego, a causa di un brano di Daniele Silvestri. Lo Strego si è rifiutato di esibirsi nella canzone e a nulla sono valse le richieste di Alex Braga e anche le dure parole che ha rivolto al ragazzo per spingerlo a cantare il brano: "In questo momento sei lo specchio dello schifo che hai dentro. Sei presuntuoso, non hai un briciolo di umiltà e pensi di avere la verità in tasca", queste le dure parole rivolte da Alex Braga al ragazzo. "Continui a essere vittima di te stesso. Questo brano lo puoi fare molto bene, ma con questo atteggiamento non potresti fare bene neanche un tuo inedito. Sei in una scuola e sei qui per fare anche quello che ti viene assegnato". Lo Strego ha fatto sapere che lui non canterà mai quella canzone: chi la spunterà alla fine, lui o Alex Braga? Di certo i due sembrano arrivati davvero ai ferri corti.

