ANDREAS MULLER / Per il ballerino difficoltà nel trovare spazio (Amici 16, pomeridiano, 18 febbraio)

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DEL TALENT DI CANALE 5: DIFFICOLTÀ NELL’AVERE LA FIDUCIA DEI COMPAGNI (AMICI 16, POMERIDIANO, 18 FEBBRAIO) – Riparte su Canale 5 la straordinaria avventura del talent Amici presentato da Maria De Filippi con una nuova fase pomeridiana. Tra i concorrenti in lizza per l’accesso alla fase serale c’è anche il ballerino Andreas Muller che gli appassionati del talent hanno imparato a conoscere in ragione dell’esperienza avuta nella passata edizione. Un concorrente dotato di un carattere forte e deciso come ha dimostrato nei giorni scorsi con la proposta avanzata alla redazione. Insieme ai colleghi Lo Strego, Riccardo ed Alessio ha elaborato una proposta di costituire una terza squadra. I ragazzi sono spinti dal fatto che, per molte settimane, siano rimasti in panchina ed ognuno pensa di non meritarlo. La produzione però l’ha bocciata all'unanimità con Maria che ha suggerito loro di candidarsi come caposquadra in modo da cambiare le cose a loro favore. Andreas ha sostenuto che i compagni lo lasciano in panchina perché non lo conoscono bene come ballerino aggiungendo di non voler ricandidarsi come caposquadra in quanto la prima volta che lo aveva fatto non ha ottenuto fiducia.

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO DEL TALENT DI CANALE 5: BIOGRAFIA E PERCORSO NELLA SCUOLA (AMICI 16, POMERIDIANO, 18 FEBBRAIO) – Andreas, all'inizio del programma, ha perso due competizioni nella sfida a squadre sia con la ballerina Giulia che con il ballerino Cosimo. È riuscito a strappare il punto nella prova Vodafone, nella quale lo sfidante era Sebastian ovvero uno dei più bravi ballerini di quest'anno. Andreas, a seguito della sconfitta subita dalla squadra di cui fa parte, va in gara contro lo sfidante esterno Manuel, riuscendo a spuntarla e quindi a conservare il tanto sospirato banco. Nelle competizioni che si sono susseguite nel corso delle puntate pomeridiane Andreas ha perso contro Cosimo, Vittoria e Giulia ed ha vinto contro Sebastian, dimostrando di dover recuperare un gap nei loro confronto. Andreas Muller è nato a Singen, in Germania, ma vive a Fabriano in provincia di Ancona. Ha iniziato a studiare danza nel 2011, cimentandosi anche come insegnante. Ha provato ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2104, ma non riesce a superare tutte le selezioni. Ci riprova l'anno dopo e riesce ad entrare, arrivando anche al serale come concorrente della squadra blu, capitanata da J Ax e Nek. A causa di un infortunio è costretto a lasciare: Andreas però non molla e, una volta ritornato in forma, si ripresenta a settembre del 2016 riprendendosi il proprio posto nella scuola.

© Riproduzione Riservata.