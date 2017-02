Alessandra Amoroso / Chi è Stefano Settepani, suo fidanzato? Nozze in arrivo ad Amici...

Alessandra Amoroso, il fidanzato è Stefano Settepani e lavora proprio ad Amici di Maria De Filippi: tutto ciò che c'è da sapere su di lui e la storia con la cantante - Dopo aver vinto e ricevuto il via ad un percorso che l'ha resa una delle cantanti italiane più amate dal pubblico, grazie ad Amici di Maria De Filippi Alessandra Amoroso (che oggi 18 febbraio è ospite a C'è posta per te) ha trovato anche l'amore. Lui si chiama Stefano Settepani, ha 40 anni (la cantante ne ha 30) e lavora, qppunto, come produttore esecutivo del programma televisivo Amici. Nato a Milano, Stefano si è trasferito poi a Roma dove ha iniziato a lavorare per la Fascino Group, l’azienda di Maria De Filippi. Della sua vita privata si conosce ben poco, sappiamo solo che ha alle spalle un matrimonio ed è padre di due bambine. Il primo incontro tra Alessandra e Stefano è avvenuto proprio dietro le quinte di Amici, in occasione di un'ospitata della Amoroso. La cantante ha così archiviato per sempre la lunga relazione di quattro anni con Luca De Salvatore, ragazzo cresciuto e conosciuto a Lecce la sua città d’origine, iniziando la storia d'amore con Stefano.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: le nozze sono molto vicine! Ecco le prime indiscrezioni - L'amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani continua a gonfie vele, tanto che per i due si inizia a parlare di matrimonio e famiglia. In una recente intervista a Verissimo, la cantante si è così pronunciata in merito: "Potrei essere pronta per un futuro anch'io, vorrei un figlio tantissimo, l'ho sempre desiderato, un po' come tutte le donne vorrei un matrimonio da favola e dei figli, aspettiamo un po' di tempo, bisogna organizzarsi, nel caso mi fermerei, il lavoro è una grande priorità ma nel momento in cui decidessi di avere un figlio... L'amore è il motore della mia vita, dal compagno alla famiglia, ho bisogno di sentirmi coccolata e amata e di creare famiglia e amore". La voglia da parte della Amoroso c'è tutta e il matrimonio per la coppia sembra essere davvero alle porte e, dalle prime indiscrezioni, pare che Alessandra e Stefano vorrebbero celebrare la cerimonia in spiaggia, magari proprio in Salento.

