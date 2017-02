Amici 2017 / Ed. 16 Diretta e anticipazioni puntata 18 febbraio: Lele ospite, tre eliminazioni shock in vista del serale

AMICI 16 ed. 2017, DIRETTA E ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 FEBBRAIO: ALESSIO E FRANCESCO VIA DALLA SCUOLA AD UN PASSO DAL SERALE - Oggi pomeriggio a partire dalle 14.10 circa, andrà in onda la nuova puntata con il pomeridiano 2017 di Amici 16. Su Canale 5 si apriranno le porte del nuovo appuntamento densissimo di eliminazioni inaspettate. Così come scritto attraverso i nostri precedenti focus, ci sarà Lele in studio che canterà la sua canzone sanremese così come anche Fabrizio Moro, presente in studio nel ruolo di professore di canto. Elisa verrà eliminata durante la sfida contro Serena e, durante il corso degli esami di sbarramento, si apriranno le danze con Alessio: cosa succederà? Volete scoprire altre anticipazioni e spoiler? Bene, siete nel posto giusto! Alessio Minnini posizionato di fronte alla commissione riceverà una serie di "no" che lo costringeranno ad abbandonare la scuola di Amici verso il serale 2017. Tante lacrime in studio, specie da parte dell'amico Riccardo Marcuzzo. Anche Francesco Parrino si troverà di fronte la commissione e, i ripetuti "no" dei professori giungeranno come un fulmine a ciel sereno. Solo Fabrizio Moro voterà a favore del giovane cantante dandogli l'opportunità di una sfida immediata contro Rosario, cantante già presente durante il corso dei casting e anche autore di "Infinite volte", successo di Lorenzo Fragola. Dopo la sfida, anche Francesco come Alessio sarà costretto ad abbandonare la scuola. Dopo il confronto a squadre, a rischio eliminazione questa settimana Sebastian.

