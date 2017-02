Andrea Damante e Giulia De Lellis/ Uomini e donne, "Presto vedrete un nuovo me": ecco cosa ha in mente l'ex tronista

Andrea Damante e Giulia De Lellis, l'ex tronista al settimo cielo: grandi novità in arrivo - Sono appena tornati da una romantica e avventurosa settimana a New York Andrea Damante e Giulia De Lellis, ma per la coppia i progetti in arrivo sono davvero ancora tantissimi. È proprio Damante a svelarlo nel corso di un'intervista a 361magazine.com, dove annuncia che presto, a livello lavorativo, arriveranno grosse novità: “Sogno di diventare un dj famoso e suonare in tutto il mondo e cantare. - dichiara Andrea, che ancora svela i numerosi passi in avanti fatti nel suo lavoro di dj - Mi sto cimentando anche nel canto e nel ballo, per essere un artista a 360 gradi, non solo in consolle, vorrei avere un rapporto più vicino con il pubblico usando un microfono, ballando, lo vedrete presto…”. Il successo, così come l'amore, non gli manca, anzhe se Damante svela di avere un punto debole: “A volte mi fisso troppo sulle cose e perdo di vista le altre, cerco di fare troppe cose contemporaneamente!”.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, l'ex tronista infuriato con il gossip: "Per loro Giulia è incinta ogni due mesi!" - Ma si sa che il successo attira anche il gossip che non sempre è veritiero. Andrea e la sua fidanzata Giulia lo sanno molto bene, tanto che quando gli si chiede cosa gli dia maggiormente fastidio, Damante dichiara: “A volte si inventano delle cose perchè vendono, è bello scrivere cose assurde! Quindi queste cose mi danno un po’ fastidio, da Giulia che magari ogni due mesi è incinta o magari io che faccio cose assolutamente non vere, commenti assurdi…insomma ecco, inventarsi le cose!”. In effetti dopo l'avventura a Uomini e Donne e la successiva al Grande Fratello Vip, per la coppia c'è stata una notevole attenzione mediatica. Oggi la loro storia procede a gonfie vele, mentre Andrea è pronto a realizzare i suoi sogni lavorativi nel mondo della musica, contento di aver raggiunto già un buon punto, come lui stesso dichiara. “Sì, diciamo che sono sempre stato uno a cui piaceva stare al centro dell’attenzione, facendo show, sempre attraverso la musica perchè io ho studiato musica sin da piccolo, suono la chitarra, suonavo anche un po’ il pianoforte… - e conclude - Questo è un sogno che si sta realizzando in tutti i sensi!”.

© Riproduzione Riservata.