Asia Nuccetelli contro Raffaella Mennoia/ Uomini e donne, il trono? Basta! Ecco lo sfogo

UOMINI E DONNE, Asia Nuccetelli si è candidata per il trono? La figlia di Antonella Mosettin risponde alle parole di Raffaella Mennoia - Si torna a parlare della bella Asia Nuccetelli. La figlia di Antonella Mosetti negli ultimi giorni è tornata al centro del gossip per alcune dichiarazioni fatte da Raffaella Mennoia, nota autrice di Uomini e Donne, che ha svelato come Asia abbia chiesto alla redazione di partecipare come tronista. Di fronte alle tante supposizioni e critiche sorte dopo questa dichiarazione, la Nuccetelli ha deciso di chiarire bene la questione con una lunga dichiarazione al portale IsaeChia: "Mi è dispiaciuto veramente ciò che è successo. Ci sono rimasta molto male, ma per un semplice motivo: non ho mai parlato male di Uomini e Donne. - svela Asia parlando delle voci sulle presunte critiche da lei fatte al programma. Poi continua - In molti mi hanno attaccata sostenendo che avrei speso parole negative sulla trasmissione quando ero nella Casa del Grande Fratello, ma a me non risulta affatto. Mi sono limitata a contestare i personaggi che usano male l’opportunità di trovare l’amore che viene loro concessa nel programma. Mai è uscito dalla mia bocca un commento negativo sul format".

UOMINI E DONNE, Asia Nuccetelli risponde a Raffaella Mennoia: "Non mi sono autocandidata, sono stanca!"- Asia Nuccetelli tiene a chiarire che non c'è stata da parte sua alcuna accusa al programma di Maria De Filippi, anci svela: "Stimo molto il lavoro che fa la redazione e, di conseguenza, stimo molto Raffaella. Infatti è stato proprio il suo commento a farmi rimanere peggio. Auto-candidarsi significa presentarsi in redazione e dire ‘Ciao, sono Asia, voglio fare la tronista!’ e io questo non l’ho fatto". Non c'è stata alcuna candidatura della Mosetti per il trono di Uomini e Donne, ecco perchè conclude dura, dichiarando: "Sono stanca delle cattiverie gratuite della gente e dei molti siti di gossip che riportano notizie errate come ‘Asia rifiutata al trono‘… ma quando mai? Io non mi sono mai sentita dire ‘Asia, non puoi fare la tronista!’. Accetto qualsiasi tipo di articolo, anche quelli negativi, purché siano veritieri però! Chi ha scritto articoli errati, pagherà delle conseguenze".

