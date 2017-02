BATMAN/ Su Italia 1 il film con Michael Keaton e Jack Nicholson

BATMAN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 FEBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Batman è il film in onda oggi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 13.55. Una pellicola del 1989 diretta da Tim Burton (Edward Mani di forbice, Beetlejuice - Spiritello porcello, La sposa cadavere) ed interpretato da Michael Keaton (Birdman, Beetlejuice - Spiritello porcello, Mi sdoppio in 4), Jack Nicholson (Shining, Qualcuno volò sul nido del cuculo, Chinatown) e Kim Basinger (L.A. Confidencial, 9 settimane e mezzo, Mai dire mai). Batman è un notissimo personaggio dei fumetti della DC comics, creato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger sulla rivista Detective Comics. Il personaggio ebbe subito un grande successo e già nel novembre 1940 fu lanciato un mensile interamente dedicato all'uomo pipistrello. Nonostante sia spesso annoverato fra i supereroi, Batman non ha nessun potere particolare, se non l'addestramento e una serie di gadget e veicoli che utilizza nella sua lotta al crimine e può realizzare grazie all'infinita ricchezza del suo alter ego Bruce Wayne. La fama di Batman anche fra chi non segue i fumetti è stata dovuta principalmente alla serie tv lanciata negli anni '60 con Adam West nei panni dell'eroe. Si trattava in realtà di una serie poco fedele al carattere crepuscolare del personaggio, con toni virati verso la commedia e il comico. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BATMAN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 FEBRAIO 2017: LA TRAMA - Gotham City è sempre più preda di teppisti, criminali, rapinatori e poliziotti corrotti. In vista del duecentesimo anniversario della città l'amministrazione vorrebbe dare un taglio netto al crimine imperante, e di recente è apparso in città un misterioso giustiziere travestito da pipistrello, Batman (Michael Keaton), che cattura i criminali e li consegna alla polizia. Vicki Vale (Kim Basinger) è una fotografa che sta indagando per conto del suo giornale proprio su Batman, cercando di scoprirne i segreti e l'identità. Una sera in un'industria chimica, la Axis, copertura di un boss mafioso, Batman si scontra con Jack Napier (Jack Nicholson), un membro della cosca che controlla la città, che durante una colluttazione finisce in una vasca di prodotti chimici. Sfigurato e reso pazzo dall'incidente, Napier si rinomina Joker e decide di prendere il controllo della città. La festa di anniversario della città si avvicina, e proprio in quell'occasione Joker decide di colpire con un atto in grado di gettare nel caos l'intera Gotham City. Batman però, indagando nel sottobosco criminale di Gotham, ha scoperto i piani di Joker ed intende affrontarlo per liberare la città e Vicki, sequestrata dal pazzo.

