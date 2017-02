BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 20 febbraio: Katie aiuta i Forrester a liberarsi di Quinn?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 20 FEBBRAIO: RIDGE PREOCCUPATO PER QUINN - Quinn Fuller continuerà ad essere sulla bocca di tutti nelle puntate di Beautiful della prossima settimana. Lunedì, infatti, vedremo Ridge raccontare a Brooke quanto accaduto a Montecarlo e da lui appreso al telefono. Non avevano torto credendo che Eric fosse vulnerabile e una donna avrebbe potuto approfittare del suo stato. Ma mai avrebbero voluto sentire che proprio Quinn sarebbe entrata nella sua vita, approfittando della sua prolungata solitudine. Anche se consapevoli del fatto che Eric abbia deciso di porre fine a questa relazione, i Bridge converranno che della Fuller non ci sia affatto da fidarsi e che, considerando i trascorsi con Sheila Carter, sia meglio tenere sotto controllo i movimenti del patriarca. La perfida gioielliera potrebbe infatti insinuarsi nella sua vita e, fingendo di amarlo, creare problemi sia in famiglia che soprattutto alla Forrester Creations. Faranno bene a restare in guardia?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 20 FEBBRAIO: KATIE AIUTA I FORRESTER? - Con il sospetto che Quinn potrebbe presto creare grossi problemi alla Forrester Creations, nella puntata di Beautiful del prossimo lunedì Ridge e Brooke cominceranno ad elaborare un piano per estromettere Eric dalla casa di moda, evitando così che la Fuller possa combinarne un'altra delle sue. Sarà per questo che penseranno di chiedere aiuto a Katie che proprio in questa fase sta prendendo accordi con Bill riguardo il divorzio. Lo Spencer le ha offeto la casa nella quale vivano insieme, diverse auto e 50 milioni di dollari in campio di una pratica veloce e priva di battaglie in Tribunale. Ma il pensiero di Ridge e Brooke invece è diverso: Katie dovrebbe chiedere a Bill le quote della Forrester Creations in suo possesso, permettendo così alla sorella e all'ex fidanzato di ottenere la maggioranza della società sulla quale Eric non avrebbe più nessun potere. Eric tenderà loro una mano, appianando le divergenze con Brooke?

