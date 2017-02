BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: torta in faccia per Sally Spectra Jr, video

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IL REGALO DI STEFFY A SALLY! - Lo scontro di Steffy e Sally Jr continuerà ad essere una delle trame principali delle puntate americane di Beautiful. Ne avevamo avuto la certezza fin dal giorno in cui il clan Spectra è stato presentato ufficialmente, ma ne abbiamo avuto ulteriore conferma quando le due ragazze hanno litigato davanti a tutti durante un pranzo al 'Giardino'. Ripercorrendo le orme di nonna e pro-zia, Steffy e Sally Jr avranno modo di essere protagonista di un'altra discussione durante il matrimonio di Zende e Nicole, durante il quale la Spectra farà irruzione insieme a nonna Shirley fingendo di essere due addette al catering. Travestite da cameriere, non ci metteranno molto ad entrare a villa Forrester alla ricerca di un nuovo scandalo che possa mantenere alto l'interesse nei loro confronti grazie ai social network. Ed infatti, tutto andrà come previsto quando Steffy si arrabbierà finendo per mettere la testa della rivale sulla torta alla crema. Sarà una scena ai limiti della comicità, clicca qui per vederla!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 18 FEBBRAIO: BUONE NOTIZIE PER KATIE! - Guardate un po' chi si rivede nell'ultima puntata di Beautiful della settimana? Dopo giorni quasi completamente dedicati agli intrighi di Quinn Fuller a Montecarlo (con tutti gli annessi e connessi del caso), ci sarà oggi spazio per una trama lasciata in sospeso ormai da diverse puntate. Abbiamo lasciato Bill e Katie trovare la soluzione del problema legato alla custodia di Will: grazie all'intervento di Brooke, lo Spencer ha deciso di restituire il bambino alla madre, dicendole tuttavia che la terrà sotto controllo, togliendoglielo nuovamente nel caso in cui dovesse riavvicinarsi all'alcool. Arriverà ora il momento di stabilire gli accordi per il divorzio, che Bill vorrebbe ottenere velocemente, senza una guerra in Tribunale e ulteriori scandali. In cambio di una veloce pratica di divorzio, Bill proporrà oggi alla moglie la sua casa, diverse auto e soprattutto 50 milioni di dollari che lei potrà utilizzare a piacimento. Niente male per iniziare una nuova vita lontana dai tradimenti e dalle sofferenze?

