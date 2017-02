BELEN RODRIGUEZ/ Lite con De Martino a Milano? La showgirl smentisce: “Siamo in rapporti più che civili” (oggi, 18 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LITE CON DE MARTINO A MILANO? LA SHOWGIRL SMENTISCE: “SIAMO IN RAPPORTI PIÙ CHE CIVILI” - Belen Rodriguez è sempre al centro del gossip e negli ultimi tempi si vociferava su una sua litigata con l’ex marito Stefano De Martino durante un incontro casuale a Milano. In un’intervista rilasciata ieri a Radio Luiss la showgirl argentina ha smentito categoricamente l’accaduto: “Non bisogna credere a tutto quello che si legge. È vero che ci siamo incontrati. Siamo genitori e ci incontriamo spesso anche per altri motivi. Siamo in rapporti più che civili”. Parlando con i tre conduttori Riccardo, Berardo e Tommaso, Belen ha rivelato anche come si sente quando il suo nuovo fidanzato, Andrea Iannone, corre in pista: “Non sono un’esperta ma sono contenta per lui quando le cose vanno bene. A volte sono nervosa”. Proprio in questi giorni Belen ha seguito il suo fidanzato in Australia, dove lui ha effettuato i test sul circuito di Philipp Island in vista del campionato che inizierà tra poche settimane.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: PENTITA DEI TATUAGGI, LA SHOWGIRL RICORDA IL SUO PASSATO DA “CAMPAGNOLA” - Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Liuiss, Belen Rodriguez ha menzionato anche suo figlio, il piccolo Santiago De Martino frutto del suo amore con l’ex marito Stefano: “Sta benissimo, cresce, ormai è più grande di me”. Rispondendo alle domande dei tre conduttori, la showgirl è tornata a parlare della famosa farfallina e degli altri suoi tatuaggi: “Dei tatuaggi mi sono pentita, non en voglio più. Forse la farfallina è l’unico di cui non mi pento, perché me lo sono fatto quando ero piccolina ed è stata la mia fortuna. Se posso dare un consiglio il tatuaggio è meglio non farlo grande e non in posti dove si vede, perché il corpo di una donna è più bello semplice”. La fidanzata di Andrea Iannone ha poi ammesso di non essere una ragazza di città e ha ricordato con orgoglio le sue origini campagnole: “Sono stata adottata dalla città. In Argentina non ci vivevo, ho origini campagnole”. Clicca qui per ascoltare tutta l’intervista.

