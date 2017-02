BEPPE VESSICCHIO/ Il direttore d'orchestra ospite di Silvia Toffanin, commenterà il Festival di Sanremo? (Verissimo, oggi 18 febbraio 2017)

BEPPE VESSICCHIO, "MALE I TALENT, MEGLIO MENGONI, AMOROSO E..." (VERISSIMO, 18 FEBBRAIO 2017) - Beppe Vessicchio è pronto a sbarcare su Canale 5, dove oggi 18 febbraio prenderà parte a Verissimo, il programma del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Nel corso dell'intervista non si potrà non commentare l'edizione del Festival di Sanremo 2017 appena conclusasi, sulla quale il direttore d'orchestra ha già avuto modo di parlare con il settimanale Gente. Un po' a sorpresa Vessicchio ha criticato i prodotti dei talent, un mondo che in qualità di professore ad Amici non è così distante dalla sua figura: "Oggi i talenti soffrono di un’omologazione che impedisce loro di esprimersi in modo originale. Il mercato è complice: troppo spesso i primi 15 posti in classifica si somigliano per stile melodico e realizzazione. Delle canzoni uscite dai talent non me ne piace nessuna. Le migliori riguardano Mengoni, la Amoroso e Noemi. Dobbiamo tornare indietro di almeno otto anni". Una bocciatura pesante, considerato che Beppe Vessicchio è stato sempre molto attento nel valorizzare le giovani promesse della musica italiana.

BEPPE VESSICCHIO, LA POLEMICA CON LA RAI (VERISSIMO, 18 FEBBRAIO 2017) - Silvia Toffanin ospiterà nel suo studio a Verissimo il maestro Beppe Vessicchio, il direttore d'orchestra più amato dagli italiani. E ha fatto discutere non poco il fatto che proprio il maestro Vessicchio non abbia preso parte alla kermesse canore del Festival di Sanremo 2017 da poco terminato. Sulla sua assenza sono state fatte diverse speculazioni, ma è stato lo stesso Vessicchio nel corso di una lunga intervista con Il Fatto Quotidiano, a spiegare i motivi della sua assenza, legati ad un contenzioso con la tv pubblica legato al mancato riconoscimento dei diritti master al maestro per l'utilizzo di alcune sue melodie come Margherita in diversi programmi come ad esempio La prova del cuoco: "Sono garantista, credo nella buona fede altrui. Sono stati forse versati erroneamente a qualcun altro? Sono rimasti nelle casse Rai? Li ha incassati RaiTrade come ha fatto con la sigla? Sono stati messi a bilancio? Questi proventi, peraltro non irrilevanti, sarebbero un diritto che spetta solo a me. Sono andato da solo a Viale Mazzini e sono stato ricevuto cordialmente all’ufficio legale della Rai. La mia pratica esisteva! L’hanno subito trovata, segno che non l’avevano smarrita. Ho chiesto un segnale, anche flebile. Ho atteso fino a ora. Ma anche stavolta niente, neanche un 'attendere prego'. Dov’è l’incaglio? Non mi resta altro che, con dispiacere, auto-oscurarmi dalle trasmissioni della tv di Stato. Fino a quando la situazione non sarà chiarita, ho deciso di non partecipare più a nessun programma Rai".

BEPPE VESSICCHIO, LA CARRIERA (VERISSIMO, 18 FEBBRAIO 2017) - Quello di Beppe Vessicchio è un volto ormai familiare per milioni di italiani: il direttore d'orchestra, ospite oggi a Verissimo, ha fatto un bagno di popolarità grazie ad Amici, il programma di Maria De Filippi in cui ha ricoperto il ruolo di docente, ma fin dal 1990 è stata una presenza pressoché fissa al Festival di Sanremo. Nato a Napoli il 17 marzo del 1956, Vessicchio ha mosso i primi passi nel mondo della musica componendo per grandi calibri come Bennato, Di Capri e Gino Paoli, per il quale ha scritto Ti lascio una canzone. Nel corso delle sue partecipazioni al Festival della Canzone Italiana vanno annoverati diversi successi: ha diretto infatti gli Avion Travel con Sentimento nel 2000, Alexia nel 2003 con Per dire di No, Valerio Scanu nel 2010 con Per tutte le volte che, e Roberto Vecchioni nel 2011 con Chiamami ancora amore. L'intervista a Verissimo sarà anche l'occasione per promuovere il suo primo libro:"La musica fa crescere i pomodori. Il suono, le piante e Mozart: la mia vita in ascolto dell'armonia naturale". Nella sua prima opera da scrittore Vessicchio racconta la sua vita.

