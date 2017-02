BEVERLY HILLS COP-UN PIEDI PIATTI A BEVERLY HILLS/ Su Rete 4 il film con Eddie Murphy e Paul Reiser (oggi, 18 febbraio 2017)

BEVERLY HILLS COP - UN PIEDI PIATTI A BEVERY HILLS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 21:20. Una pellicola prodotta da Martin Brest nel 1984 mentre nel cast sono presenti attori di spessore come Eddie Murphy, Paul Reiser, Jonathan Banks e Judge Reinhold. Il film è considerato uno dei più bei film comici americani, inoltre, ebbe uno straordinario successo, arrivando secondo ai botteghini statunitensi dopo il film Ghostbusters. Fino al 2003, anno di uscita del film La maledizione della prima luna, il primo film della trilogia di Beverly Hills è stato il film che ha prodotto la maggior resa in termini economici. Ha infatti incassato ben 316 milioni di dollari con i 15 milioni impiegati per produrlo. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

BEVERLY HILLS COP - UN PIEDI PIATTI A BEVERY HILLS, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra le vicende di Axel Foley, poliziotto di Ditroit dal carattere spumeggiante e non propriamente amante delle regole. Tra i suoi migliori amici c'è Michael Tandino, un criminale da quattro soldi a cui è molto affezionato. Una sera i due vengono aggrediti da una figura misteriosa che stordisce Axel e uccide il povero Michael. Ripresosi dal terribile agguato, Axel inizia ad indagare sulla morte del suo amico. Scopre così che Michael aveva recentemente trovato occupazione presso una galleria d'arte. Dato l'estremo coinvolgimento emotivo di Axel nella vicenda il capo del distretto di polizia decide di affidare il caso ad un altro agente. Axel prenderà così alcuni giorni di ferie per poter indagare in completa autonomia sul caso, desideroso di scoprire chi ha ucciso il suo amico Michael. Arriva così a Beverly Hills, dove incontra Jenny, l'amica che aveva aiutato Michael a trovare l'impiego presso la galleria d'arte. La donna gli suggerisce di chiedere informazioni al signor Maitland, proprietario della galleria. Quest'ultimo non si mostrerà disponibile ad un dialogo con Axel che verrà bruscamente cacciato dalla galleria. Axel si reca così presso il distretto di polizia di Beverly Hills dove conosce Billy Rosewood, John Taggart ed il tenente Bogomil. Proprio quest'ultimo impedirà ad Axel di svolgere ulteriori indagini per proprio conto, incaricando gli agenti Rosewood e Taggart di sorvegliarlo. Ma ciò non impedirà ad Axel di proseguire nelle sue indagini.

