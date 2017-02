BRADLEY COOPER / Matrimonio in vista con Irina Shayk? (C'è posta per te, oggi 18 febbraio 2017)

BRADLEY COOPER, L'ATTORE OSPITE DI MARIA DE FILIPPI: A CHI CONSEGNERÀ L'INVITO? (C'È POSTA PER TE, OGGI 18 FEBBRAIO 2017) -Tra gli ospiti di oggi di C'è posta per te c'è anche Bradley Cooper, l'attore hollywoodiano chiamato a svolgere il ruolo di "postino" nel cast di Maria De Filippi. Cooper è oggi molto felice con la sua splendida Irina Shayk, che ha a sua volta trovato la felicità con lui, dopo gli alti e bassi con la stella del Real, Cristiano Ronaldo. La coppia tenta di restare il più possibile lontano dai riflettori. Le voci sulla gravidanza di lei hanno però comunque fatto il giro del mondo quando il pancione ha iniziato a farsi ingombrante. Nessuna conferma da parte dei due, che hanno preferito evitare commenti anche sulla possibilità di un presunto matrimonio imminente. I rumours sono iniziati dopo l'avvistamento di un anello di diamanti e smeraldi splendido, indossato da Irina ormai da qualche tempo all'anulare sinistro. Che la loro relazione vada a gonfie vele lo si è intuito soltanto pochi giorni fa: quando Bradley ed Irina sono stati avvistati sulla spiaggia di Venice Beach, California, intenti a farsi le coccole. Chi sarà il destinatario del suo invito?

BRADLEY COOPER, LA CARRIERA -Bradley Cooper, nato a Filadelfia il 5 gennaio del 1975, è celebre in tutto il mondo per il suo lavoro da attore, e questa sera sarà ospite di C'è posta per te. In molti hanno iniziato ad apprezzarlo con l'inizio della trilogia di Una notte da leoni nel 2009 ma, prima d'allora, la lista di film all'attivo era già alquanto lunga. Da ruoli comici a drammatici, Cooper ha mostrato in più occasioni il proprio talento, divenendo una vera e propria stella del grande schermo. Come tutti, però, ha dovuto concedersi a un bel po' di gavetta e così, dalla prima apparizione nel 1999 in Sex and The City, ha ricoperto svariati piccoli ruoli.Ottimo talento, è ancora alla ricerca del giusto riconoscimento, nonostante non siano mancati ottimi film nella sua carriera. E' stato nominato per ben tre volte agli Oscar, per Il lato positivo, American Sniper e American Hustle. Per il primo e terzo di questa breve lista ha ricevuto anche delle nomination ai Golden Globe. Nessun premio però, se non per categorie minori agli MTV Awards. Che la sua partecipazione a C'è posta per te possa accrescere la sua popolarità anche in Italia?

© Riproduzione Riservata.