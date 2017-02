C'è posta per te / Diretta streaming: ospiti da Maria De Filippi Stefano De Martino e Alessandra Amoroso (oggi, 18 febbraio 2017)

C'È POSTA PER TE, DIRETTA STREAMING: COME GUARDARE LA PUNTATA (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Torna questa sera C'è posta per te, il programma cult di Maria De Filippi che porta in televisione le storie delle persone comuni, alle quali la conduttrice cerca di regalare un po' di gioia. Come vedere il programma Mediaser? Innanzitutto sintonizzandosi su Canale 5 alle 21.10 se avete il televisore. Se invece preferite guardare la puntata sul computer, basta collegarsi al sito Mediaset e cercare la diretta live streaming della puntata. C'è posta per te può essere seguita anche sui social, seguendo l'account principale del programma e prendendo parte alle discussioni degli utenti con un live tweet. Se invece questa sera siete impossibilitati a seguire C'è posta per te, potete guardare domani la registrazione del programma andando a cercarla sempre sul sito di Mediaset, dove sarà disponibile l'intero episodio. Pronti a sapere quali nuove storie Maria De Filippi porterà questa sera su Canale 5?

COME GUARDARE LA PUNTATA. GLI OSPITI DELLA SERATA -Tra gli ospiti più attesi di questa sera a C'è posta per te ci sono sicuramente Stefano De Martino e Alessandra Amoroso: i due ragazzi, che hanno fatto strada grazie al talent Amici, sono ospiti fissi in molti dei programmi di Maria De Filippi, che li invita con piacere ogni volta che ne ha l'occasione. Tra gli ospiti del programma c'è anche l'attore Bradley Cooper, compagno di Irina Shayk e protagonista del film campione d'incassi al botteghino Una notte da leoni 2. Anche Gerry Scotti sarà presente a C'è posta per te, e una menzione speciale è per Luciana Littizzetto, che come al solito saprà far divertire i telespettatori, scherzando a più riprese con Maria De Filippi. Questa è la prima puntata della conduttrice dopo il grande successo del Festival di Sanremo 2017, che l'ha vista al fianco di Carlo Conti per tutte le serate della kermesse musicale. Uno degli eventi più riusciti dell'anno, che confermano Maria De Filippi come una delle più grandi conduttrici italiane.

