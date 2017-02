C'è posta per te / Sesta puntata: diretta e ospiti, da Gerry Scotti a De Martino. Attesi dei postini vip

C'È POSTA PER TE, SESTA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, TANTI VIP ATTESI COME POSTINI SPECIALI (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - C'è posta per te torna oggi, sabato 18 febbraio su Canale 5 alle 21.10 dopo una settimana di stop dovuto alla finale del Festival Di Sanremo presentato proprio dalla padrona di casa del people show più famoso della tv. Maria De Filippi riprende il timone della trasmissione sbanca ascolti del sabato sera e lo fa con una puntata pronta a prensentare una novità d'eccezione, dato che ci saranno dei postini decisamente celebri a recapitare gli inviti. In un video rilasciato su Witty Tv, in qualità di grandi ospiti e in questa veste inedita, sono stati annunciati i nomi di Stefano De Martino, Alessandra Amoroso, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Bradley Cooper. A chi manderanno la posta questi personaggi famosissimi del cinema e della tv? Dal promo si evince come le emozioni non mancheranno affatto. Inoltre, questi vip sono spesso al centro di curiosità e il pubblico attende sempre di ritrovarli sul piccolo schermo. Per quanto riguarda Gerry Scotti, per esempio, dopo una brillante stagione al timone di Caduta Libera, potrebbe esserci una nuova avventura in partenza. Non resta che scoprire se faranno capolino tutti oggi, oppure anche nelle prossime settimane.

MARIA DE FILIPPI TORNA DOPO SANREMO - Maria De Filippi torna a C'è posta per te dopo il successo ottenuto come conduttrice del Festival di Sanremo 2017. L'ultima puntata della trasmissione è stata seguita da più del 50% di share e questo ha consacrato definitivamente la conduttrice. C'è molta attesa, quindi, per il ritorno del Programa della De Filippi e, probabilmente, proprio per i possibili alti ascolti post-kermesse Rai 1 ha deciso di posticipare la messa in onda di Ballando con le stelle, che dovrebbe partire sabato prossimo, 25 febbraio, con la nuova edizione. Maria De Filippi continua a raccogliere consensi in tutte le sue trasmissioni e a Sanremo ha fatto emergere un suo lato un po' inedito, facendo da ottima comprimaria a Carlo Conti, lasciandosi andare all'ironia ma mantenendo sempre il garbo e l'eleganza che la contraddistingue.

RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA - Stasera, dopo due settimane di pausa, Maria De Filippi tornerà su Canale 5 alla guida di un nuovo appuntamento con C’è posta per te. In attesa di scoprire quali storie verranno presentate, diamo uno sguardo a quello che lo scorso 4 febbraio 2017. La puntata è iniziata subito forte, con la sorpresa che una madre calabrese ha deciso di fare a suo figlio, che ha dovuto portare avanti la famiglia dopo la morte del padre per un brutto male: è andato a lavorare da giovanissimo per portare lo stipendio a casa, dimostrandosi un ragazzo laborioso ma soprattutto coraggioso e forte, che è riuscito a fare tutto questo nonostante la sofferenza fortissima per la perdita di un padre a cui era molto attaccato. Dopo una lettere toccante scritta dalla madre al figlio, letta da Maria De Filippi, è arrivato il momento della sorpresa: Mauro Icardi, calciatore e capitano dell'Inter, nonché idolo del ragazzo calabrese e del padre defunto. Icardi ha dimostrato di essere oltre che un grande campione anche un grande uomo, abbracciando più volte il ragazzo, mostrandogli il suo affetto e raccontando anche che suo padre ha fatto la stessa cosa, abbandonando il calcio per andare a lavorare dopo la morte del padre (ovvero del nonno di Icardi) e invitando l'intera famiglia allo stadio. La storia si è conclusa con l'apertura della busta e con un abbraccio davvero molto toccante fra madre e figlio. Nella seconda storia è la volta di un ragazzo, che si trova costretto ad accudire la mamma, malata da tempo di demenza senile. Egli si presenta insieme alla fidanzata per cercare il padre, che non vede da tantissimi anni, ovvero da quando la mamma molti anni prima l'ha cacciato di casa per un presunto tradimento, e che nel frattempo si è rifatto una vita in Romania. Il padre, invitato in trasmissione, si presenta e si dimostra ben disponibile a conoscere il ragazzo, aprendo la busta dopo un breve chiarimento. A questo punto arriva il turno di un padre, che chiama C'è posta per te perché il figlio, sposato e con un figlio, non vuole più sentirlo nè vederlo, perché lui si è fidanzato con un'altra donna che a lui non va a genio. Anche in questo caso, grazie anche alla moglie che è rimasta in buoni rapporti con il suocero, il figlio perdona il padre, aprendo la busta. Il momento delle lacrime arriva però nella quarta storia. In questo caso è un uomo il protagonista, e vuole per fare una sorpresa alla moglie. É malato, ha una malattia alle ossa molto grave che non gli consente di lavorare, e vivono quindi in povertà, tanto da essere stati costretti a vendere anche le fedi nuziali. La sorpresa alla moglie consiste nel fargli incontrare Serkan Cayoglu, la star di Cherry Season, molto amato dalle donne. La sorpresa è stata molto toccante, e la donna è scoppiata in lacrime alla vista del marito, dichiarandogli il suo amore nonostante la malattia. L'ultima storia invece parla di una mamma che si presenta in studio con il figlio Aleandro, per cercare di chiarire con la figlia, Vanessa, e con il marito di essa. Nonostante però le innumerevoli scuse e suppliche, Vanessa e il marito Pierpaolo non ne vogliono proprio sapere di aprire la busta, lasciando quindi dietro di essa Aleandro e mamma Oriana in un fiume di lacrime.

