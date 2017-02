CHE DIO CI AIUTI 4 / Anticipazioni: Azzurra ed Emma insieme grazie a Guido? (Oggi, 18 febbraio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI: AZZURRA ED EMMA INSIEME GRAZIE A GUIDO? – Siamo quasi giunti alla conclusione della quarta stagione di Che Dio ci aiuti 4. Mancano, infatti, solo tre appuntamenti al gran finale e l’ottava puntata che andrà in onda domenica 19 febbraio promette grandi sorprese. Al convento degli Angeli è tornato finalmente Guido, arrivato da Londra per fare una sorpresa ad Azzurra, costretta a stare ancora a Fabriano sia per terminare il tirocinio presso la casa famiglia sia per cercare di conquistare l’affetto di Emma. Nel prossimo appuntamento di Che Dio ci aiuti 4, Azzurra continuerà a prendersi cura di Emma, tornata a vivere in convento dopo che le persone che avrebbero dovuto adottarla si sono tirati indietro, spaventata dalla sua malattia. Con l’aiuto di Guido, Azzurra cercherà di conquistare la fiducia di Emma a cui cercherà di regalare una grandissima festa. Tuttavia, dal promo dell’ottava puntata sappiamo che Guido comincerà a guardare con sospetto il rapporto tra Azzurra e Riccardo, il responsabile della casa famiglia. “Guido non deve saperlo”, afferma Azzurra. Cosa starà combinando la signora Corsi? Ad aiutare Guido nelle sue indagini su Azzurra e Riccardo sarà Suor Angela con cui Corsi tornerà a formare una straordinaria coppia investigativa. Tuttavia, è probabile che sarà proprio Guido ad aiutare Azzurra a conquistare l’affetto di Emma. I signori Corsi, al termine della stagione, diventeranno i genitori ufficiali di Emma?

