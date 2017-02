CORNETTI ALLA CREMA/ Su Iris il film con Lino Banfi e Edwige Fenech

CORNETTI ALLA CREMA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Cornetti alla crema è il film in onda su Iris oggi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 21:00. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata in Italia nel 1981 per la regia di Sergio Martino, nel cast sono presenti attori molto noto al pubblico italiano, tra essi spiccano Lino Banfi che è il volto più noto dei film girati negli anni '80, Milena Vukotic, Edwige Fenech e Gianni Cavina. Ma adesso vediamonel dettaglio la trama del film.

CORNETTI ALLA CREMA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il protagonista del film è Domenico Petruzzelli, il quale svolge un lavoro decisamente particolare. Nella vita lavora infatti come sarto, con una particolare propensione per gli abiti talari. Questo gli ha consentito di essere molto conosciuto negli ambienti ecclesiastici romani, compresa la Santa Sede. Domenico vive in una austera dimora vicino San Pietro e ha una famiglia che non lo soddisfa. Il suo migliore amico che di nome fa Gabriele, risulta assai diverso da lui, visto che cambia una donna al giorno: ovviamente questa situazione genera in Domenico un forte sentimento di invidia. Un giorno il sarto si reca a Rovigo spinto da esigenze di natura lavorativa e in questa cornice così diversa da Roma fa la conoscenza di Marianna, quest'ultima è una ragazza che si trova in città per studiare musica e che colpisce Domenico per la sua genuina ingenuità. Ben presto Domenico scopre che ha una relazione con un giocatore di football americano e che sta facendo di tutto per non farsi trovare dal ragazzo, di cui non è più innamorata e che non vuole lasciarla. Domenico decide quindi di aiutarla, ma le mente su diverse cose, si spaccia per il suo amico e le tace il fatto di essere coniugato. Nonostante abbia subito una aggressione da parte del fidanzato della ragazza, si accorda con quest'ultima per rivedersi in un prossimo futuro. Fa quindi ritorno a Roma, rassegnato a riprendere la sua grigia e insoddisfacente vita di tutti i giorni. Passano pochi giorni e quando ormai si è già convinto del fatto che la ragazza non lo ricontatterà mai, arriva, totalmente insperata, la sua telefonata. La ragazza gli comunica che si trova a Roma perchè deve partecipare ad un concorso e gli chiede di passare una notte insieme. Domenico, dopo essersi fatto prendere inizialmente dal panico, riesce ad escogitare un modo per evitare che la sua famiglia scopra tutto, contatta il suo amico playboy e riesce a convincerlo a fasi prestare l'appartamento, dicendo ai familiari che si appresta a partire per Bologna a causa di altri importanti impegni di lavoro. Dopo essersi sistemato nella casa di Gabriele, va a prendere la ragazza e la porta nell'appartamento. Le cose però vanno in modo decisamente diverso rispetto a quanto da lui preventivato e sperato, la ragazza si mostra infatti subito molto disinibita, ma alla fine Domenico rimane con un palmo di naso, perchè la notte che lui si era immaginato, finisce con l'andare in modo decisamente diverso. Le cose vanno decisamente in modo diverso a casa di Domenico, dove Gabriele si trova a sedurre la moglie dell'amico, la quale afferma di capire per la prima volta in vita sua cosa voglia dire un rapporto intimo con un uomo. Nel frattempo le cose per Domenico vanno di male in peggio, perchè si ritrova a dover fronteggiare l'arrivo di un altro prelato, della madre della ragazza e del suo ex fidanzato, che già l'aveva malmenato quando lui si era recato a Rovigo. Il cardinale se ne va infatti sdegnato dopo averlo visto con una ragazza così giovane e inoltre sarà costretto a dire a Marianna la verità sulla propria situazione personale. Come se non bastasse finisce con lo scoprire il tradimento della moglie e viene nuovamente picchiato da Ulderico. Passano alcuni giorni e Domenico è uscito dall'ospedale, si trova sulla sedia a rotelle e viene portato in giro dalla moglie, dal suo amico e dal figlio. Tuttavia, quando vede Marianna in televisione, si fa coraggio e dopo aver mandato tutti al diavolo, decide di raggiungerla

