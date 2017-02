Cosimo Barra/ Amici 2017, lutto per il ballerino costretto a dire addio all'amata nonna (Oggi, 18 febbraio)

LUTTO AD AMICI 2017, COSIMO BARRA HA DETTO ADDIO ALLA SUA NONNA VIA SOCIAL - Lutto ad Amici 2017 dove proprio nelle ultime ore è venuta a mancare la nonna di uno dei ragazzi che sta prendendo parte a questa 16esima edizione. Di chi stiamo parlando? Ma del giovane e sensibile ballerino Cosimo Barra. Il ballerino di Eboli proprio nei giorni scorsi ha festeggiato il suo compleanno ma oggi ha usato i social e, in particolare, Instagram, per dire addio ad una persona molto importante nella sua vita, l'amata nonna. Proprio poco fa, postando questa dolce foto in cui appare abbracciato alla sua nonna, Cosimo scrive: "Difendimi per sempre in questo mondo in tempestaIn cui l'amore è il solo grido di protesta di noi uominiRiesco a non arrendermiSE CI SEI TU A DIFENDERMI... #seilamiaforza #arrivedercinonna #ilcuoreapezzi". Il suo messaggio non cade nel vuoto visto che i fan di Amici si stringono subito intorno a lui. Tra i commenti c'è anche quello della collega e amica Vittoria. La ballerina di Amici ha pensato bene di mostrare il suo sostegno per l'amico sempre su Instagram scrivendo: "Cosimo condoglianze??...capisco il tuo dolore ...ma devi farti forza, loro sono sempre con noi". Il ballerino in questi ultimi tempi è diventato l'antagonista di Andreas Muller. Spesso e volentieri, durante il pomeridiano di Amici 2017, i due si trovano su versanti opposti e spesso proprio il ballerino di Eboli riesce a portare a casa il punto. Il serale si sta avvicinando, così come le audizioni per accedere alla fase finale del programma. Avremo modo di vederlo nuovamente ballare oppure no? In attesa di scoprirlo ci stringiamo intorno a lui in questo momento di dolore.

