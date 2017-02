DAYANE MELLO/ La brasiliana si confida con Silvia Toffanin, parlerà di Stefano Bettarini? (Verissimo, oggi 18 febbraio 2017)

DAYANE MELLO, "VI RACCONTO IL BACIO CON STEFANO BETTARINI" (VERISSIMO, 18 FEBBRAIO 2017) - Dayane Mello sarà ospite della puntata di oggi di Silvia Toffanin a Verissimo. La sua presenza nel programma del sabato pomeriggio di Canale 5 fornirà l'occasione per chiarire al meglio i dettagli della sua storia d'amore con Stefano Bettarini, l'inviato de L'Isola dei Famosi 2017 che sembra aver conquistato il cuore della splendida modella brasiliana. Il loro bacio in Honduras ha meritato la copertina dell'ultimo numero di Chi in edicola, e proprio al settimanale diretto da Alfonso Signorini Dayane ha raccontato com'è nato quel bacio "proibito":"Ero in spiaggia, l’ho guardato e gli ho preso le mani. Abbiamo vissuto un momento di pazzia e ci siamo baciati. Le guardie di sicurezza ci dicevano di fermarci perché non potevamo stare insieme in quel momento. Gli ho risposto: “Non potete mettermi le mani in bocca. Io lo bacio, punto e basta”. Gli voglio bene, potrebbe essere l’uomo giusto per me".

DAYANE MELLO, "NON SONO MUSONA" (VERISSIMO, 18 FEBBRAIO 2017) - Per quanto in tanti non abbiano apprezzato il carattere di Dayane Mello su L'Isola dei Famosi, la modella verdeoro, ospite oggi a Verissimo, recentemente ha spiegato le ragioni che l'hanno portata ad avere un atteggiamento solare come quello che ci si sarebbe aspettato. Contattata da Fanpage, Dayane ha dichiarato: "Intanto, sono una modella e non una showgirl. Non parlo benissimo l’italiano e non sono abituata ad avere le telecamere addosso. Un’altra cosa: ho avuto il mio periodo mestruale per 20 giorni. Non mangiavo e il mio organismo era sballato. Questa cosa non ha giocato a mio favore. Mi dicono che ho sorriso poco ed è vero, ma è perché avevo il ciclo". Nel corso della sua intervista con Silvia Toffanin, conduttrice nota per mettere sempre a proprio agio i propri ospiti, potrà dimostrare di essere non solo una ragazza bellissima ma anche solare. Ci riuscirà?

DAYANE MELLO, OSPITE A VERISSIMO: LA BIOGRAFIA (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Prima dell'esperienza a L'Isola dei Famosi 2017 non tutti conoscevano Dayane Mello, la modella brasiliana che oggi sarà protagonista di un'intervista con Silvia Toffanin nel corso di Verissimo. L'indossatrice verdeoro, come ricordato più volte nel corso del reality da Alessia Marcuzzi, ha vissuto un'infanzia molto difficile patendo anche la fame. La svolta nella sua vita è arrivata proprio grazie al lavoro da modella, che le ha consentito di mettersi alle spalle un'esistenza complicatissima, che l'ha segnata profondamente. Nel 2011 il suo volto è stato scelto dal settimanale sportivo Sportweek, ma nel suo curriculum professionale devono essere annoverate diverse campagne pubblicitarie per marchi internazionali quali Breil e L'Oreal. Nel 2014 Dayane ha dato alla luce la piccola Sofia, la bambina avuta dal modello italiano Stefano Sala, cui la Mello è stata legata sentimentalmente. Negli ultimi tempi, però, la figura di Dayane è stata associata a quella di Stefano Bettarini vista la passione scoppiata in Honduras nel corso del reality show: per scoprire se il loro flirt si rivelerà un fuoco di paglia o sarà vero amore dovremo aspettare il rientro in Italia dell'inviato di Canale 5...

