DREDD - LA LEGGE SONO IO/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone e Diane Lane

DREDD - LA LEGGE SONO IO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Dredd, la legge sono io è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere thriller che è stata prodotta nel 1995 ed è stata diretta da Danny Cannon: nel cast spiaccano attori di grosso spesso come Sylvester Stallone, nei panni del giudice Joseph Dredd, affiancato da interpretati come Diane Lane, Joanna Miles e Rob Schneider. Visto l'anno di uscita alquanto datato, il film action con sfumature thriller non è di certo alla sua prima visione nelle reti televisive. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DREDD - LA LEGGE SONO IO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - L'ambientazione del film è in un futuro dove le guerra hanno creato diversi disagi e così le persone vivono all'ombra della violenza in grandi megalopoli. A vigilare in tali luoghi ci pensano persone nominate Giudici, che hanno il potere di emettere sentenze e provvedere a giustiziare i malcapitati. Il Giudice Joseph Dredd così aiuta alcuni colleghi in difficoltà, ma uno di loro muore subito in un edificio dove ci sono dei criminali. Mentre avviene tutto ciò, il pericoloso ex giudice Rico evade dal carcere e giunge a Megacity, città dove vive Dredd: si riesce ad armare e uccide chi si mette sul suo percorso. Un Giudice uccide un giornalista che voleva far luce su questo mestiere dai comportamenti bruschi, e tutti credono che sia stato Dredd così viene arrestato: l'uomo non può che chiedere aiuto alla sua collega Hershey. Il processo prosegue e tutti gli indizi portano a Dredd nonostante lui si dichiari innocente, ciò porta alla sua condanna in un ergastolo invece di un'esecuzione, grazie ad un giudice che decide di dare le dimissioni. L'aereo su cui viaggiano sia Dredd che il giudice che gli ha evitato la condanna viene attaccato, e distrutto dagli Angeli che fanno prigionieri i superstiti. Gli uomini del nuovo giudice capo di Megacity tentano di far fuori lo stesso Dredd, senza successo. Inoltre, Dredd riesce a liberarsi dei suoi sequestratori facendoli fuori: nel frattempo, Hershey cerca di capire chi è la persona in foto con Dredd e chiede aiuto al cadetto Olmeyer. Dredd apprende da Fargo che, prima di morire, gli dichiara che ha due fratelli, di cui uno è proprio Rico che è divenuto pazzo per il cambiamento del suo Dna. Un'ulteriore informazione che riceve da Fargo è che suo fratello ed il giudice Griffin sono alleati e quindi dovrà fare di tutto per fermarli, visto che le morti dei giudici stanno aumentando. Dredd torna in città ed incontra Rico, che però scappa via ma deve poi scontrarsi con Griffin che porta lo stesso protagonista ad andare via in moto. Giungono da Hershey, ma anche lei inizia a dubitare del suo amico e così entrambi si recano alla Statua della libertà dove Rico tenta di creare dei cloni con il suo Dna. Anche Griffin si mostra contrario all'idea e così ribellandosi finisce ucciso: si arriva così allo scontro tra Rico e Dredd. Dopo un inseguimento Dredd riesce ad uccidere Rico facendolo precipitare e si salva a malapena tenendosi per un braccio, ciò porta alle persone a far capire che Dredd è innocente. La proposta che riceve in merito a ciò è di divenire lui il nuovo Presidente della Corte Suprema dei Giudici, ma lui declina preferendo essere un Giudice di strada.

