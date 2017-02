EMMA MARRONE/ I rapporti con gli ex: grande amica di Marco Bocci e consorte ma con De Martino c'è solo silenzio (oggi, 18 febbraio 2017)

EMMA MARRONE, I RAPPORTI CON GLI EX: GRANDE AMICA DI MARCO BOCCI E LAURA CHIATTI - Quello che più ha colpito i telespettatori de L’Intervista di Maurizio Costanzo nella puntata che ha visto protagonista Emma Marrone è il modo diverso con cui ha parlato di due suoi ex, Stefano De Martino e Marco Bocci. Il rapporto con il primo è stato sicuramente più lungo e sofferto mentre col secondo si è trattato più di un flirt ma resta il fatto che con entrambi la cantante salentina sia rimasta scottata, anche se in modo diverso: dopo aver chiuso con lei, i due si sono subito sposati con delle bellissime donne. Il matrimonio tra De Martino e Belen è finito mentre quello tra Marco Bocci e Laura Chiatti va a gonfie vele. Parlando con Costanzo, Emma ha dichiarato che ora il primogenito di Bocci la chiama addirittura “zia”: “Con Marco ho un rapporto meraviglioso e ci sentiamo. Tra l’altro ho avuto anche il piacere di conoscere sua moglie Laura Chiatti e siamo diventate molto amiche, ci scriviamo spesso. Ho conosciuto i loro figli, e a volte mi manda dei video in cui Enea mi chiama ‘zia Emma’. E queste sono le cose belle della vita…”.

EMMA MARRONE, I RAPPORTI CON GLI EX: SOLO SILENZIO CON STEFANO DE MARTINO, LA FERITA È ANCORA APERTA? - Molto diverso invece quello che è rimasto del fidanzamento tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Niente buoni rapporti tra i due dopo che Stefano l’ha tradita platealmente instaurando una relazione con Belen con la quale ballava ad Amici, per poi lasciare la salentina per la showgirl argentina. La ferita sembra essere ancora aperta e durante L’intervista di Maurizio Costanzo, quando l’argomento si è spostato su De Martino, Emma ha abbandonato il suo sorriso e ha cambiato completamente espressione: “Non ci vediamo, lui ha la sua vita e io la mia”. Nemmeno l’implacabile Costanzo è riuscito a incalzarla con le sue domande, ricevendo come risposta l’equivalente di un ‘no comment’: “Con grande rispetto per te, io non rispondo. Sono cose private, non direi nulla di lui così come di tutte le persone con cui sono stata”.

